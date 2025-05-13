80歲婦人罹肺腺癌 單一孔洞達文西手術優點多、好照顧

1名80歲婦人10年前健檢發現右肺小結節，當時研判僅感染建議追蹤即可，但近兩年病灶擴大且組織實質化程度增加，醫師懷疑是惡性腫瘤。因考量患者年齡及術後照顧，因此採用單一孔洞達文西機器手臂進行肺葉切除手術，術後檢體送往化驗證實為第一期肺腺癌，所幸即時處理，無須服用標靶藥物或化療。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科暨機器手臂指導醫師呂庭聿指出，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，是全球癌症死因第一位，也長年高居台灣癌症之首。其中，「肺腺癌」是「非小細胞肺癌」中最常見的類型，患者往往不抽菸也可能得到肺腺癌，是女性最好發肺癌類型，一旦產生症狀往往已是第三或第四期，且擴散速度快、死亡率高。

他說，以患者為例，10年前就曾在外院接受健康檢查，有發現肺部結節，但研判可能為良性，因此提醒每年都要追蹤，期間患者沒有任何身體不適症狀，但兩年前發現結節逐漸長大，門診時已將近3公分，且組織也更為紮實，因此懷疑是惡性變化。

經過溝通後，醫師建議患者盡快手術，否則隨著時間推移，腫瘤有可能快速惡化並進展至第三期甚至第四期，屆時治療難度將大幅增加，甚至還得長期接受標靶藥物或化學治療。後來決定採用單一孔洞達文西機器人手臂進行肺葉切除手術，有別於一般多孔手術，單一孔洞不僅在外觀上較為美觀，也能降低患者術後疼痛程度與影響範圍，更有助於盡早恢復行動、咳嗽及呼吸等日常功能。

呂庭聿說，手術的最高原則是安全，再來是腫瘤的精準移除，之後才是傷口的大小與多寡。最新一代達文西機器手臂系統，可提供穩定、高放大倍率手術視野，以及靈敏準確的機械手臂，結合單一孔洞內視鏡的手術技術，不僅傷口更少、疼痛範圍更小，提供患者更安全、舒適的手術選擇。

呂庭聿也提醒，造成肺癌的原因很多，包含菸害、空汙、職場及居家環境暴露、家族病史等，建議具有肺癌風險因子的民眾，務必接受低劑量電腦斷層檢查(LDCT)的檢查；越早發現與治療，越能得到良好的預後，以及降低往後的龐大的醫療成本。