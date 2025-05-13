快訊

擬收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普：不收免費飛機「愚蠢」

老店又少一家…苦茶之家總店休業 網不捨這款甜品回憶

NONO被控7性犯罪 士林地院一審1罪判刑2年6月

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹年輕夫妻不孕 遠離化學藥劑搭配免疫治療成功生子

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
艾微芙國際生殖中心不孕症科主任劉勇良提醒，廣泛用於食品包裝、指甲油、化妝品的塑化劑，可能影響男性精子數量減少、型態異常與活動力下降，干擾女性卵巢功能與排卵，甚至與子宮內膜異位症風險增加有關。圖／艾微芙國際生殖中心提供
艾微芙國際生殖中心不孕症科主任劉勇良提醒，廣泛用於食品包裝、指甲油、化妝品的塑化劑，可能影響男性精子數量減少、型態異常與活動力下降，干擾女性卵巢功能與排卵，甚至與子宮內膜異位症風險增加有關。圖／艾微芙國際生殖中心提供

新竹一對年輕夫妻，因卵巢早衰、免疫問題及輸卵管阻塞等因素，多次人工受孕及試管嬰兒均告失敗。艾微芙國際生殖中心不孕症科主任劉勇良發現，夫妻因工作接觸到化學藥劑，除了要求療程期間少接觸外，搭配免疫科醫師用藥，順利產下寶寶。

劉勇良指出，這對夫妻都不算高齡，先生35歲，太太32歲，經檢查發現，太太有卵巢庫存AMH值過低、卵巢早衰、輸卵管單邊阻塞，以及抗磷脂抗體，且夫妻的工作環境有機會接觸到化學藥劑，雖有高度嚴謹的安全防範措施，但考量是否對生殖細胞造成影響仍是未知，建議在進行試管療程期間，盡可能地減少接觸。

劉勇良說，太太的第一次試管療程僅取到5顆卵子，3顆胚胎做切片，但僅有一顆正常胚胎。夫妻倆想先植入，但第一次植入仍以失敗告終。第二次療程取卵數增加，但最終僅有一顆胚胎可供切片，所幸這顆「胚胎切片（著床前染色體篩檢PGS/PGT-A）」結果正常，又帶來一線希望。

在第2次植入前調整植入的方式，同時搭配免疫科醫師的用藥。驗孕當天出現了令人欣喜的兩條線，過去反覆失敗的心情，終於放晴，產程順利地迎接孩子，努力終於有了回報。

劉勇良說明，不孕的原因相當複雜，有時是多重因素導致，想懷孕就必須多管齊下克服，目前醫學研究發現環境賀爾蒙可能影響生殖力，如廣泛用於食品包裝、指甲油、化妝品的塑化劑，可能影響男性精子數量減少、型態異常與活動力下降，干擾女性卵巢功能與排卵，甚至與子宮內膜異位症風險增加有關。

還有像是遭禁用的雙酚A與多囊性卵巢症候群的風險增加有關，還有環境汙染物如重金屬、殺蟲劑、戴奧辛、有機溶劑（油漆、清潔用品）等，都可能對生殖系統產生負面影響，建議在備孕期間盡量避免接觸。

不孕症 試管嬰兒 醫師

延伸閱讀

撤銷緩起訴通知地址錯 新竹法院依「程序不合法」駁回起訴

新竹男有高血壓病史 醫：積極管理心臟病罹患率可降五成

新竹成為銀行布局新戰場 存款餘額躍居第六都

新竹「汰欣」失利 基隆「絕沛」仍待衝刺…王義川今助講

相關新聞

新冠就診增9978人 連續5周上升…11個月男嬰重症哮吼

第七波Omicron疫情持續升溫，疾管署發言人羅一鈞表示，新冠就診人次已經連續5周上升，今年升幅比去年快，預期在6月達到...

台彩端午加碼520登場 賓果賓果首次加碼超級獎號玩法

端午節5月底報到，台彩端午加碼520登場。台彩公司今日宣布114年端午加碼活動，大樂透、BINGO BINGO、39樂合...

國中妹搭Uber被「雨中丟包」！母心碎控司機：亂改行程還收500元小費

許多人出行會叫Uber代步，不過有家長控訴，雨天委託Uber載女兒上學，司機卻半路拒載還討要500元小費，更惡劣的是拿到小費後，仍把女兒趕下車，害她在路邊無助大哭！ 綜合該家長臉書發文與《TVB

老店又少一家…苦茶之家總店休業 網不捨這款甜品回憶

位於台北市後火車站商圈老店「苦茶之家」長安總店，近期貼出休業公告，引發大批網友留言，網友嘆「喝了40幾年，謝謝苦茶之家」...

只能選雞肉配豆漿？瘦身食物人氣TOP 10

控制體重、減脂...早餐除了雞胸肉配無糖豆漿，哪些食物適合健身族、飲食控制的人？

台版「地面師」成詐騙主流 地政事務所如何成功防詐

詐騙橫行，騙錢已經不稀奇，首宗台版「地面師」案被揭發後，顛覆一般人對詐騙的認知，從2024年11月起，北市地政事務所針對民眾「抵押權設定案件」即時啟動關懷機制，據統計，北市地所共防阻了5件「地面師」案，攔阻金額達4925萬元，繼金融機構，地政事務所成也站上了防詐第一線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。