新竹年輕夫妻不孕 遠離化學藥劑搭配免疫治療成功生子

新竹一對年輕夫妻，因卵巢早衰、免疫問題及輸卵管阻塞等因素，多次人工受孕及試管嬰兒均告失敗。艾微芙國際生殖中心不孕症科主任劉勇良發現，夫妻因工作接觸到化學藥劑，除了要求療程期間少接觸外，搭配免疫科醫師用藥，順利產下寶寶。

劉勇良指出，這對夫妻都不算高齡，先生35歲，太太32歲，經檢查發現，太太有卵巢庫存AMH值過低、卵巢早衰、輸卵管單邊阻塞，以及抗磷脂抗體，且夫妻的工作環境有機會接觸到化學藥劑，雖有高度嚴謹的安全防範措施，但考量是否對生殖細胞造成影響仍是未知，建議在進行試管療程期間，盡可能地減少接觸。

劉勇良說，太太的第一次試管療程僅取到5顆卵子，3顆胚胎做切片，但僅有一顆正常胚胎。夫妻倆想先植入，但第一次植入仍以失敗告終。第二次療程取卵數增加，但最終僅有一顆胚胎可供切片，所幸這顆「胚胎切片（著床前染色體篩檢PGS/PGT-A）」結果正常，又帶來一線希望。

在第2次植入前調整植入的方式，同時搭配免疫科醫師的用藥。驗孕當天出現了令人欣喜的兩條線，過去反覆失敗的心情，終於放晴，產程順利地迎接孩子，努力終於有了回報。

劉勇良說明，不孕的原因相當複雜，有時是多重因素導致，想懷孕就必須多管齊下克服，目前醫學研究發現環境賀爾蒙可能影響生殖力，如廣泛用於食品包裝、指甲油、化妝品的塑化劑，可能影響男性精子數量減少、型態異常與活動力下降，干擾女性卵巢功能與排卵，甚至與子宮內膜異位症風險增加有關。

還有像是遭禁用的雙酚A與多囊性卵巢症候群的風險增加有關，還有環境汙染物如重金屬、殺蟲劑、戴奧辛、有機溶劑（油漆、清潔用品）等，都可能對生殖系統產生負面影響，建議在備孕期間盡量避免接觸。