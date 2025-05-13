A肝本土數達三年同期新高 群聚4人家戶、職場共同環境暴露

A肝疫情創近年新高，疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年本土病例56例為近3年同期新高，境外移入17例也是8年同期新高。另，A肝病例數有年輕化趨勢，並且疫調發現一起本土群聚共有4例確診，彼此間有家戶、職場共同環境暴露。

今年截至5月11日急性病毒性A型肝炎累計73例確定病例，其中本土病例56例及境外移入17例；境外移入病例來源國家以中國及泰國各4例為主。本土病例則以台北市16例、新北市14例、台中市9例為多，其中男性43例、女性13例，年齡層則以30至39歲26例最多，其次為40至49歲（12例）。

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，我國A肝過往病例一年約是百例左右；今年A肝病例較過去有年輕化和集中於都會區的趨勢，均未曾接種A肝疫苗，去年最多個案最多年齡層為40多歲、前一年60多歲。推測與今年疫情解封、民眾出國旅遊增加影響有關。李佳琳說，國際間多國A肝疫情上升，如中國、日本等地都高於去年，病例分別以四川、西藏，以及東京為多。

另外，今年疫調發現一起本土群聚共4例確診個案，彼此間有家戶、職場共同環境暴露，分別為兩位30多歲男、30多歲男，以及50多歲男、30多歲女。羅一鈞說，4個案中2個案同住，並且其中一個確診個案是其同事，另有一名職場清潔員。

羅一鈞說，急性A型肝炎為第二類法定傳染病，主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用、飲用受病毒汙染的食物或水，或經由與感染者親密接觸而感染，潛伏期15至50天，平均28至30天，症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振及腹部不舒服等，數天之後發生黃疸。

A型肝炎致死率約0.1至0.3%，但對於老年人或慢性肝病患者，有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。研究資料顯示，暴露後14天內接種A型肝炎疫苗，預防感染的成效高達95%以上。為降低接觸者感染風險，疾管署提供符合條件之接觸者於可傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A型肝炎疫苗，請A型肝炎確定個案配合衛生單位調查，提供家庭成員、同住者及親密接觸對象，以利及時提供疫苗。

疾管署提醒，為降低A型肝炎傳播風險，請民眾維持良好飲食及個人衛生習慣，避免食用未經澈底煮熟的食物，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，聚餐共食時應使用公筷母匙；性行為前後都應使用肥皂和清水澈底清潔雙手，並避免與他人發生口腔與肛門的直接或間接接觸。