未來1周晴朗飆高溫愈來愈熱 這天可能再有梅雨雷雨鋒亂台

5、6月是梅雨季，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，但梅雨季不是天天下雨，當有梅雨鋒面來的時候才會下雨。一道鋒面離開，另一道鋒面還沒有接近的時候，天氣就比較容易悶熱，如果水氣多，就容易有午後雷陣雨，未來1周類似這樣的天氣型態。

上周末影響台灣的鋒面已經離開，伍婉華表示，在台灣上空的雲量已經漸漸減少，大部分地區可見陽光。要到下周一、周二，北方才會有一道鋒面逐漸接近北部海面。在鋒面還沒有來臨之前，周五逐漸轉為西南風影響，溫度就會漸漸回升。

伍婉華表示，未來1周大致上午後雷陣雨為主，中午以後各地山區和桃園以北的平地有局部午後陣雨的機會，今晚到明天清晨整個東半部地區、基隆北海岸可能有零星短暫降雨機率。

降雨趨勢，伍婉華表示，周三、周四還是屬於午後雷陣雨的型態，預估各地山區可能有午後雷陣雨，大部分地區可見陽光。東南部、恆春半島有些零星短暫降雨機率。周五至下周一隨著鋒面逐漸靠近，逐漸轉成西南風，水氣漸漸增多，因此午後雷陣雨比較容易下到平地，下周一北部和東北部雲量增多，中午以後各地山區、北部、東北部、東部平地可能有局部午後雷陣雨。

伍婉華表示，下周一、下周二有一道雷雨鋒面再度影響台灣，目前判斷會到北部海面，如果未來資料顯示鋒面接近陸地的話，北部和東北部就不會屬於午後雷陣雨的天氣型態，要持續觀察。

今天清晨溫度還是比較涼，伍婉華表示，除了東南部和南部、澎湖低溫20至21度，其他各地低溫17至19度，清晨平地最低溫是新北石碇和花蓮鯉魚潭，大約16.8度低溫。

溫度趨勢，伍婉華表示，未來1周隨著鋒面離開，下一道鋒面還沒來臨之前，漸漸轉成南風、西南風，愈來愈暖，低溫漸漸升高，下周包括金馬低溫都在23至24度左右，比今天清晨低溫回升好幾度。

伍婉華表示，至於今天白天高溫也比昨天回升1、2度左右，預估最熱還是在西半部地區，大約31至33度高溫，東半部、澎湖、金門28至29度高溫，馬祖25度。漸漸隨著西南風從周五到下周一的時間，各地高溫還會再回升，預估西半部高溫33至34度左右，東半部、澎湖、金門30度，甚至馬祖還有28度高溫。