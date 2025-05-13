台彩端午節大樂透加開100組100萬元 賓果賓果也加碼

端午開財運、好運龍粽來！台灣彩券公司謝志宏總經理13日宣布114年端午加碼活動，3款人氣遊戲接力登場，加碼總獎金達新臺幣4億元，要讓民眾把握端午佳節好時機，幸運「粽」大獎。「大樂透」5月20日起加開「100組100萬元」，加碼期間提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；「BINGO BINGO賓果賓果」5月26日起「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼14天，其中「超級獎號」為上市以來首次加碼；「39樂合彩」6月9日起連續20期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元，加碼期數史上最長。

最受民眾喜愛的「大樂透」率先自5月20日起加開「100組100萬元」促銷獎項，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分；若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月4日為止。民眾即日起可到全國各地公益彩券投注站，指名購買端午加碼各期的「大樂透」，把握端午加碼活動期間買「大樂透」可以同時獲得對中億元頭獎與百萬加碼獎金的雙重機會。

每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」5月26日起連續14天獎金加碼，不僅「猜大小」、「猜單雙」的獎金倍數由6倍提高至7倍，今年的端午加碼還首度推出「超級獎號」玩法獎金加碼，這也是「超級獎號」玩法自99年上市後的首次加碼，單注獎金將從1,200元提高至1,500元，相當值得期待！「超級獎號」玩法簡單趣味，只要購買「超級獎號」玩法的號碼對中「BINGO BINGO賓果賓果」當期開出的第20個獎號就中獎，民眾不妨趁加碼嘗鮮體驗。周一至周六天天開獎的「39樂合彩」接續由6月9日到7月1日連續20期「二合」玩法單注獎金從1,125元提高至1,500元，連續加碼20期也是「39樂合彩」史上最長的加碼期數，喜愛「39樂合彩」的民眾可掌握機會！