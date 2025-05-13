國中妹搭Uber被「雨中丟包」！母心碎控司機：亂改行程還收500元小費

許多人出行會叫Uber代步，不過有家長控訴，雨天委託Uber載女兒上學，司機卻半路拒載還討要500元小費，更惡劣的是拿到小費後，仍把女兒趕下車，害她在路邊無助大哭！

綜合該家長臉書發文與《TVBS》報導，當天因家長無法親自接送2名女兒，便預約Uber準備先送姐姐到捷運站，再送妹妹到學校，不過後來因天候不佳，臨時改變行程，希望直接將2名女兒都送到學校，當下司機雖然不悅，但仍答應下來。

之後家長卻從手機發現，司機並未依講好的行程先送妹妹，且在把姐姐送高中後，認為家長「亂改行程單害她後面行程延遲」，不願意繼續行程並趕妹妹下車，家長苦苦哀求才表示「除非你給我500元小費」。

家長擔心孩子身無分文被丟在路邊，立即同意多付500元，沒想到2分鐘後司機仍然把妹妹趕下車，妹妹慌亂中拍下車輛照片，哭著打電話給媽媽求救。

後續家長急忙再叫一台車接應，並向新司機詢問是否因改行程才被丟包，對方卻說「改行程沒問題，都可以」，猜測前一位是其他車行的司機，「到處接單才把你們丟包」。

家長氣忿指責「若是不願意可以一開始就拒絕，而不是中途丟包」，本來看到是女司機接單還覺得「很安全」，沒想卻讓13歲女兒被丟在路邊委屈大哭，「第一次用發生這麼這麼離譜的事情，以後不會再用了」。

此外，該司機行為恐涉及遺棄罪，若對象為未成年人，刑責將加重二分之一；Uber平台也表示已協助退款，該駕駛若有違反規定將會停權處置。