國定假日休法吵什麼？近五日網路好感度揭曉負面爭議

立法院於2025年5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，這項被在野黨稱為「還假於民」的政策，原意欲增加民眾休假天數，卻意外在網路上掀起熱烈討論，短短五日（2025/5/8～2025/5/12）相關網路聲量便衝破63,174筆！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體進一步調查發現，近五日「國定假日」的網路好感度趨勢也呈現驚人的負面走向，負面聲量遠遠高於正面聲量，顯示民眾對於此次修正案及其背後潛在的政治因素，正進行著激烈的討論與批判。

究竟這項「還假於民」的美意，為何引發如此強烈的負面反彈呢？《網路溫度計DailyView》將透過數據分析和網友觀點，帶您一同了解背後的網路輿論戰。

新增國定假日三讀通過！國民黨立委強調「還假於民」

2025年5月9日，立法院針對《紀念日及節日實施條例》進行審議，最終三讀通過修正案。此修正案的主要內容為在原有的11個國定假日中，新增小年夜、孔子誕辰／教師節（9/28）、台灣光復節（10/25）、行憲紀念日（12/25）共四天國定假日，以及將5月1日勞動節擴大為全國放假，總計增加五天假期。

在當日的院會中，此案經三黨黨團協商後決定僅處理紀念日條款，並逐條進行表決，最終以多數票順利通過。草案同時明訂原住民族歲時祭儀的放假日數從一日增加為三日，未來放假與補班的相關規則則授權行政機關處理。人事行政總處原於每年6月30日前公告次年之政府機關辦公日曆表，接下來將依據本次通過的條例重新公告2025年及規劃2026年的辦公日曆表。國民黨立委牛煦庭強調，此「還假於民」的法案是國民黨團年初即定調的優先民生法案，承諾要歸還勞工國定假日，就必須說到做到。

國定假日掀網路負評海嘯！政治陰謀論、生活便利與假日意義引議

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

在立法院5月9日三讀通過新增國定假日後，網路討論聲量迅速攀升，其中負面聲量尤為顯著。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體的調查，5月9日當天負面聲量高達16,905筆，遠超正面聲量的3,437筆；5月10日，負面聲量更進一步攀升至17,101筆，顯示網路輿論對於此項政策的強烈疑慮。

負面聲浪一：政治陰謀論與大罷免連結

有消息傳出，在《紀念日及節日實施條例》三讀通過後，有罷免團體隨即在內部群組中表達不滿，認為此舉是政黨為了應對當前的罷免危機而倉促推出的政治手段，意圖藉由增加國定假日來討好選民，轉移對罷免案的關注。相關言論包括「大罷免大砍假」、「真的是綁票亂放假」、「張善政大颱風天不放假，現在牛煦庭為了大罷免直接亂放」、「這個三讀一定要傳給大家的老闆看，他們會出來反對到底！為大罷免添柴火」等。

面對這些質疑，國民黨立委牛煦庭則強調，該案早在第一會期就已提出，並經過與勞工團體的溝通和公聽會等程序，絕非為了應對罷免而臨時提出的策略。

負面聲浪二：勞動節全國放假引發網友高度反彈

針對勞動節改為全國放假，許多網友也表達強烈不滿，認為過去勞工在勞動節放假時，仍可利用此專屬假日處理公家機關事務，如今全國放假反而失去此便利性。此外，不少人認為公務人員與勞工的福利制度原本就不同，質疑公務員為何能在勞動節放假，網路上湧現「那個5/1超莫名奇妙，公務員憑什麼」、「本來有一個專屬假日可以出門不用人擠人，可以去辦理平常趕不上下班後辦理的事，現在都沒了」、「51勞動節公務員、老師憑什麼放假？他們是繳勞保嗎？」、「我比較在意學生又不是勞工，憑什麼放勞動節」等負面留言。

儘管如此，仍有部分網友為公務員發聲，提出「公務人員比你低等就是了？那要不要銀行也不能放假？」、「公務員福利到底大家都以為多好啊」、「不要再扯公務員特休了」、「公務員去公家機關辦事情也要請特休啊」、「公務員加班費那麼低，多放幾天假剛好而已」等不同意見。

負面聲浪三：網友不解為何光復、孔誕、行憲節需放假

部分網友也表示支持增加國定假日，但對於本次通過的「孔子誕辰／教師節（9/28）」、「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10/25）」和「行憲紀念日（12/25）」等節日的意義表示不解，認為這些日子與現代社會的連結較弱，紛紛舉例其他更具當代意義的紀念日作為比較，例如「言論自由日（4/7）」、「婚姻平權紀念日（5/24）」、「原住民族正名紀念日（8/1）」、「性別平等日（11/30）」等。民進黨立委林宜瑾也在5月9日發文砲轟新增國定假日是「糖衣毒藥」，並強調「光復是我們台灣人再度被殖民、再一次受殺戮與掃蕩」，憤怒表示不應慶祝光復節。

對此，網友也出現「贊成增加國定假日，但藍白通過的這兩個放假意義在哪」、「與其增加國定假日，還不如好好改善特休制度跟天數」、「9月28孔子誕辰是要休什麼東西」、「用國家的名義定孔子誕辰紀念日放假實在不妥」、「金門古寧頭大捷比較誇張吧，那八二三怎麼不放」等質疑聲浪；但也有反對意見提出「老實說那些民團的假才是大家大多數不想放的」、「那民進黨幹嘛自己撤案呢」、「喜歡上班自己上」、「怎樣我們想放行憲紀念日不行喔」等看法。

正面聲浪：勞工期待更多休息與收入

5月9日當天，仍有部分正面聲浪浮現，國民黨立法委員傅崐萁發文祝賀「全國放假4+1紀念日條例通過」，並表示增加的國定假日能讓勞工擁有更多休息時間，有助於降低過勞、促進家庭時光；若選擇在假日出勤，勞工也能獲得雙倍工資。許多網友也對此表示肯定，留言如「太好了，還假於民」、「放假爽啦」、「放假不再是奢望，謝謝優秀立委們還假於民」、「突然多5天休假，好爽」、「反對的可以自願上班啊」等。

國定假日修法罵聲不斷 未來發展仍待觀察

立法院通過新增國定假日的政策，在網路上掀起了一場激烈的輿論風暴。除了針對新增假日的實質意義和政治操作的爭議外，民進黨立委郭昱晴在臉書發文表示「紀念不等於放假，放假也不一定要綁紀念日」，更稱「也擔心假放多了，萬一被Al取代」，此番言論一出，立即引發網友強烈反彈。儘管郭昱晴5月10日再發文澄清「我不是反對放假，也不是不尊重勞工或紀念日的價值」，但仍難以平息眾怒。

截至5月12日，「國定假日」話題的網路負面聲量持續高於正面，反映出民眾對於這項「還假於民」措施，以及其背後可能存在的政治考量，抱持著高度的疑慮與不同的意見。這項政策的立意或許是為了提升民眾福祉，但在實際執行上，如何回應各方不同的聲音，以及對社會、經濟可能產生的影響，仍有待持續的關注與觀察。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年05月08日至2025年05月12日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『國定假日』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面、負面、中立聲量與總聲量之比率。

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