家務外包需求強 三成竟是擔心家庭失和而外包家務

全台最大獨立打工平台「打工趣」近日進行《家務外包需求調查》，發現逾6成民眾曾使用或考慮家務外包服務，而家務外包成長趨勢強勁，不但有八成受訪者考慮使用，其中理由竟有近三成表示，希望透過外包減少家庭衝突，也就是透過外包人力解決各種家務需求，減少家人不滿，有助家庭和諧。

台灣人工時長、工作繁忙，外食人口比例高達7成，「打工趣」發現台灣進入「家務拋棄時代」，背後原因，58.8%的受訪者表示因工作繁忙，無法兼顧家務。此外，家務外包的動機也與「心理負擔」、「家庭關係」與「生活品質」密切相關，近三成（29.4%）受訪者選擇外包是為了避免家庭衝突，另有46.4%希望減輕情緒壓力、38.3%期望提升生活品質，顯示外包已不僅是效率選擇，更是現代家庭追求和諧與餘裕的重要策略

調查顯示，62.9%受訪者曾經考慮或使用過家務外包服務，未來一年內表示考慮或預期將使用者更高達79.2%，每月實際或願意花費平均為3,065元，隨年齡上升，平均願意花費明顯提升，顯示家務外包已成為穩定支出項目。

從年齡分析顯示，45–54歲面臨上有老、下有小的家庭負擔壓力，同時擁有穩定收入與成熟家務安排意識，為現階段實際使用意願最強的族群，該族群每月平均花費達5,900元，相較整體高出近92.5%，顯示其為目前最具消費實力的外包主力族群。

25–44歲處於職場高峰與家庭組成期，面對時間不足與家務負擔雙重壓力，展現出最高的考慮與支付意願，是家務外包趨勢的主要驅動力。18–24歲雖然實際使用率偏低，但對數位平台與彈性服務習慣度高，有近7成表示考慮未來使用，顯示出年輕世代對家務外包的高度潛在需求。

打工趣表示，三大類家務外包型態，從勞務解放到情緒責任轉移，家務外包全面碎片化。家務外包的服務已全面拓展為三大類型：家庭清潔、生活瑣事與情緒性照護，各自反映出生活壓力在不同面向的轉移。其中，以家庭清潔服務的需求最為強勁，高達80.1%的受訪者曾考慮或使用過相關服務，包括居家清掃、家電除蟎及浴室清潔等，顯示實體勞動依然是多數人優先選擇外包的項目。

除了傳統的清潔工作，越來越多民眾也將日常瑣事交由外包平台處理，例如：搬家／倒垃圾（40.8%）、跑腿／代辦（21.3%）、洗／曬／折衣（12.3%）、園藝／草皮修剪（5.8%）。這些需求的出現反映出生活大小事全面外包化的趨勢，服務內容也日益多元，不再侷限於傳統定義的家務範疇。

另一個值得關注的趨勢是情緒性勞動的外包化。調查顯示，長者陪伴服務以20.1%的比例位居第四，並呈現持續上升趨勢；此外，兒童陪玩（14.3%）與遛狗/寵物陪伴（9.7%）的需求也逐漸增加。這類服務涉及情感連結，過去常被視為最難以外包的家庭責任之一，如今則逐漸被年輕與中壯年族群轉移出去。此現象不僅反映出家庭照護壓力的轉化，也象徵陪伴與照顧角色的轉變—不再是特定家庭成員的專屬責任，而是一種可以合理委託、專業執行的服務形式。