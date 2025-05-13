台灣進入「家務拋棄時代」 遛狗、陪伴，萬務皆可外包
台灣人工時長、工作繁忙，外食人口比重高達7成，遠勝於亞洲日、韓各國。不只外食，現在更進入「家務拋棄時代」。全台最大獨立打工平台「打工趣」近日進行《家務外包需求調查》，發現逾6成民眾曾使用或考慮家務外包服務，大至家庭清潔、長者/兒童陪伴，小至遛狗、倒垃圾等瑣碎家務。
為滿足時代需求，創造工作機會與中高齡人力就業，打工趣推出「家務外包專區」，免費刊登零抽成、服務彈性可直接溝通、不擔心約不到，讓民眾以更靈活、更多元的方式媒合「家務外包」需求，協助民眾取得家務責任與生活品質的平衡點。
根據《家務外包需求調查》顯示，民眾目前預約家務外包服務遇到的痛點如下：服務價格過高或不透明（62.4%）、服務人員有限、預約不到（55.1%）與缺乏客製化彈性（35.9%），因此打工趣全新的「家務外包專區」，解決消費者「高價、不彈性、叫不到」三大痛點。
打工趣執行長林偉立表示，市面上已有許多家事服務平台，然而仍然無法滿足「高價、不彈性、叫不到」消費者痛點，因此推出「家務外包專區」，期望打造更貼近用戶生活型態的彈性工作平台，讓每一份生活壓力，都能被合理分工、專業處理。也透過家務外包的分工，帶來更多彈性工作機會與提升中高齡就業。
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