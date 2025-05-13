台灣進入「家務拋棄時代」 遛狗、陪伴，萬務皆可外包

根據「OCEANS」報導，日本營養師指出，即使是熱量偏高的拉麵，也能透過選擇與吃法上的小技巧，降低發胖風險。拉麵因是高醣質麵條與高油脂湯頭的組合，而被認為是容易發胖的食物，但實際上，只要稍加留意，仍可適度享受這道國民美食。

2025-05-13 09:34