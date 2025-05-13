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奪蕭邦鋼琴大賽第3名 賈西亞：最大獎是做自己

中央社／ 台北13日電

2021年蕭邦國際鋼琴大賽第3名得主馬丁．賈西亞．賈西亞即將再度來台，演出李斯特、拉赫曼尼諾夫與舒伯特等作曲家樂作。他表示最珍貴的獎項不是獎盃，而是能忠於自我。

「最珍貴也最大的獎項是成為自己，同時觀眾仍願意聆聽我的音樂」。馬丁．賈西亞．賈西亞（MartínGarcía García）說，深知，獎盃再閃耀，也無法陪伴一生。

「我父親曾告訴我，做人要腳踏實地，也要記得用心感受生命的風景」。這段話一直提醒著賈西亞：專業的追求不該讓人迷失自我，練琴的過程也不該犧牲對人生的體驗。

根據主辦單位鵬博藝術發布的新聞資料，賈西亞雖非出身音樂世家，卻憑藉天賦與堅持脫穎而出。他高中提前2年畢業，在音樂學院期間獲頒西班牙索菲亞女王親自頒發的「最傑出學生」榮譽。2021年，他一舉奪得克里夫蘭國際鋼琴大賽首獎、蕭邦鋼琴大賽第3名，以及「最佳協奏曲獎」，正式踏上國際樂壇。

「我真的很幸運」賈西亞回憶，在蕭邦鋼琴大賽決賽前一晚，他在飯店浴缸滑倒，導致肋骨骨折。「那晚我痛到整晚無法入睡，一度懷疑是否應該放棄比賽」。最終，靠著腎上腺素與意志力登台演出，並成功獲獎。

賈西亞說，「選擇照常上台的決定看似瘋狂，但可能是我人生中最正確的選擇之一。」賈西亞相信，錯誤的決定有時代價高昂，但也可能意外打開命運之門，「我想，我只是剛好夠幸運」。

這次經歷讓賈西亞深刻體悟，「世上沒有什麼是永恆的，人生也可能隨時出現變數。對抗命運最好的方式，就是『紀律』」。

賈西亞也分享一段令他感動的經歷：某次在西班牙費利佩王子音樂廳演出時，他意外發現人生第一位鋼琴老師悄悄坐在觀眾席中聽他彈奏。「那一刻，我比拿下克里夫蘭大賽或蕭邦大賽時還驕傲」。

馬丁．賈西亞．賈西亞2025年鋼琴獨奏會將於5月29日在台北國家音樂廳、5月30日在高雄衛武營音樂廳演出。

西亞 鋼琴 音樂

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