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有利梅雨環境可能這時建立 賈新興：6月降雨相對偏少機率較高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
太平洋高壓增強，高溫悶熱，大致午後零星短暫西北雨。本報資料照片
太平洋高壓增強，高溫悶熱，大致午後零星短暫西北雨。本報資料照片

近期天氣穩定，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，太平洋高壓增強，高溫悶熱，大致午後零星短暫西北雨；綜合研判，觀察23日至28日環境有利梅雨建立的機率；短期氣候預測顯示，6月降雨以相對偏少的機率較高。

天氣趨勢，他表示，明天至周四，午後花東山區有局部短暫雨，其它山區亦有零星短暫雨。周五，午後花東有局部短暫雨，其它山區及高屏亦有零星短暫雨。周六，午後各地有零星短暫雨。周日至下周一，清晨於台中至台南沿海有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。下周二，午後各地山區有零星短暫雨。下周三至下周四，清晨於台中至台南沿海有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

梅雨 賈新興 高溫

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