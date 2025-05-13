未來1周高溫炎熱小心中暑 這天起水氣增慎防雷雨

今天受高壓迴流偏東至東南風及環境偏乾影響，各地為晴時多雲、穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，白天氣溫回升較快，預測高溫北部及東部約27至31度，中南部約30至32度，感受悶熱，夜低溫約19至24度，由於雲量少、輻射冷卻將較明顯，各地日夜溫差較大。

林孝儒表示，明天至周五預測各地的天氣型態都較類似，變化不大，持續為高壓迴流影響，各地氣溫持續悶熱，預測普遍都有30度或以上高溫，夜低溫大多落在20至25度，白天悶熱，早晚稍涼，日夜溫差都還是比較明顯。各地天氣以晴時多雲為主，僅午後山區在熱力作用下有對流發展帶來降雨可能，雨勢局部且短暫，對平地活動影響有限。

周末起，台灣雖然還是受高壓迴流偏南至西南風影響，但林孝儒表示，隨著鋒面逐漸南下至北方海面，導致大氣略有不穩定條件且水氣也有增多趨勢。北部雲量將增多，有局部短暫陣雨機會；中南部沿海清晨亦有零星小雨的可能，而各山區午後也有熱對流發展帶來降雨機會，要留意雷雨或瞬間陣風可能，外出建議備輕便雨具並密切注意天氣變化。

林孝儒表示，本周白天紫外線偏強、氣溫悶熱，戶外活動務必做好防曬並補充水分，避免中暑。西半部位於背風側，擴散條件較差，空氣品質較不理想，敏感族群外出可配戴口罩並減少長時間劇烈活動。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。