快訊

搶開幕！金豬食堂「半夜排滿人」 紙箱、毛毯全出動

他趁台幣升值換日幣、買VOO、00971、00757！網熱議匯率＋股市最佳投資法

投資阿拉斯加天然氣管線？台灣擬年購600萬噸天然氣 占其產能3成

未來1周高溫炎熱小心中暑 這天起水氣增慎防雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
本周白天紫外線偏強、氣溫悶熱，戶外活動務必做好防曬並補充水分，避免中暑。聯合報系資料照
本周白天紫外線偏強、氣溫悶熱，戶外活動務必做好防曬並補充水分，避免中暑。聯合報系資料照

今天受高壓迴流偏東至東南風及環境偏乾影響，各地為晴時多雲、穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，白天氣溫回升較快，預測高溫北部及東部約27至31度，中南部約30至32度，感受悶熱，夜低溫約19至24度，由於雲量少、輻射冷卻將較明顯，各地日夜溫差較大。

林孝儒表示，明天至周五預測各地的天氣型態都較類似，變化不大，持續為高壓迴流影響，各地氣溫持續悶熱，預測普遍都有30度或以上高溫，夜低溫大多落在20至25度，白天悶熱，早晚稍涼，日夜溫差都還是比較明顯。各地天氣以晴時多雲為主，僅午後山區在熱力作用下有對流發展帶來降雨可能，雨勢局部且短暫，對平地活動影響有限。

周末起，台灣雖然還是受高壓迴流偏南至西南風影響，但林孝儒表示，隨著鋒面逐漸南下至北方海面，導致大氣略有不穩定條件且水氣也有增多趨勢。北部雲量將增多，有局部短暫陣雨機會；中南部沿海清晨亦有零星小雨的可能，而各山區午後也有熱對流發展帶來降雨機會，要留意雷雨或瞬間陣風可能，外出建議備輕便雨具並密切注意天氣變化。

林孝儒表示，本周白天紫外線偏強、氣溫悶熱，戶外活動務必做好防曬並補充水分，避免中暑。西半部位於背風側，擴散條件較差，空氣品質較不理想，敏感族群外出可配戴口罩並減少長時間劇烈活動。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

中暑 低溫 氣溫 空氣品質 高溫

延伸閱讀

不敢吃兔頭！babyMINT驚爆中暑直接跪地

逐日升溫暖如夏！明西半部溫差達10度 周五雷雨再擴大

北方系統偏弱 天氣風險：明起高溫逾30度晚間偏涼 日夜溫差大

7縣市大雨特報 大雷雨轟北北桃 雙溪山區暴雨國家級警報響

相關新聞

未來連續熱10天 吳德榮：第3波梅雨季鋒面還得再等

昨天全台暖熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，因夜間輻射冷卻，今晨氣...

抗癌「超級食物」味噌該買哪款？專家揭挑選重點 買錯「益菌量少」

根據日媒「President Online」報導，味噌因其豐富的營養與健康效益，被譽為現代的「超級食物」。無論是米味噌、麥味噌、豆味噌或混合味噌，發酵過程中都會產生有益人體的乳酸菌與酵母菌，能促進腸道健康、提高免疫力，大豆本身也有助於改善排便與腸道菌相，發酵後更容易被人體吸收。

汽燃費擬正名公路養護費 電動車最快2030年也要繳

電動車吃電，用「汽車燃料使用費」課徵名不正言不順，立委要求改名。交通部表示，基於徵收目的，建議改名為「公路使用養護管理費...

汽車隔熱紙透光率 明年強制規範新車

交通部研議車窗隔熱紙透光指引，預計六月底公布、十二月底前完成儀器設備購置及檢驗人員教育訓練，但立委洪孟楷昨指出，隔熱紙透...

川普砍藥價效應…原廠藥喊漲 可能退出健保

川普將砍藥價，降低美國處方藥成本，各界憂全球連鎖反應，台灣藥品行銷暨管理協會理事長張博勝表示，藥廠須調降美國藥品價格，並...

未來1周高溫炎熱小心中暑 這天起水氣增慎防雷雨

今天受高壓迴流偏東至東南風及環境偏乾影響，各地為晴時多雲、穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，白天氣溫回升較快，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。