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未來連續熱10天 吳德榮：第3波梅雨季鋒面還得再等

未來連續熱10天 吳德榮：第3波梅雨季鋒面還得再等

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天各地區晴朗無雲，白天晴熱、偏乾，最高氣溫約升至35度、紫外線強，要注意防曬。聯合報系資料照
今、明兩天各地區晴朗無雲，白天晴熱、偏乾，最高氣溫約升至35度、紫外線強，要注意防曬。聯合報系資料照

昨天全台暖熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，因夜間輻射冷卻，今晨氣溫明顯偏低，新北石碇16.8度、桃園大溪17.0度、花蓮壽豐17.1度；各地區平地的最低氣溫約在17至20度。

今、明兩天各地區晴朗無雲，吳德榮表示，白天晴熱、偏乾，最高氣溫約升至35度、紫外線強，要注意防曬，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意，最低氣溫約在17度，日夜溫差大，應注意穿著調整。北部17至33度、中部19至34度、南部20至35度、東部17至32度。

周四至下周四各地晴時多雲，白天熱如炎夏，他說，最高氣溫約35度，注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。隨著環境水氣逐日的增減，其機率高低亦有逐日的輕微變化，需逐日觀察微調。

吳德榮表示，最新歐洲模式第10天（22日20時）模擬，鋒面位置已略調整、還在東海南部，離台灣陸地甚遠；美國模式同時的模擬圖顯示，鋒面正逐漸接近，但亦未觸及台灣陸地；兩者差異很大，故第3波梅雨季鋒面還得再等，繼續觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式22日20時模擬圖（左圖，取自tropical tidbits）顯示，鋒面位置已略調整、還在東海，離台灣陸地甚遠。美國模式同時的模擬圖（右圖，取自tropical tidbits）則顯示，鋒面正逐漸接近，但尚未觸及陸地；兩者差異很大。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式22日20時模擬圖（左圖，取自tropical tidbits）顯示，鋒面位置已略調整、還在東海，離台灣陸地甚遠。美國模式同時的模擬圖（右圖，取自tropical tidbits）則顯示，鋒面正逐漸接近，但尚未觸及陸地；兩者差異很大。圖／取自「洩天機教室」專欄

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