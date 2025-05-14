快訊

「敘利亞，祝好運」 川普宣布美國將解除對敘利亞制裁

度量瘋狂：精神疾病診斷標準有普世性嗎？

通勤族注意！台鐵「誤點10分全額退票」 新規6月23日上路

聽新聞
0:00 / 0:00

甜食恐讓你累上加累！防慢性疲勞 抗老專科醫推薦5類「奇蹟食物」

聯合新聞網／ 綜合報導
過多糖分會導致身體疲憊。情境示意圖。圖／ingimage
過多糖分會導致身體疲憊。情境示意圖。圖／ingimage

根據日媒「Serai JP」報導，日本糖尿病暨抗老專科醫師牧田善二指出，現代人長期感到疲憊、提不起勁，可能與日常飲食中糖分攝取過量有關。他建議，想打造不易疲勞的體質，首要之務就是減糖，每日糖分控制在50克以內，並改以魚肉、豆類、海藻等低糖食材為主。

牧田醫師說明，許多人在疲倦時會選擇甜食、含糖飲料來提神，例如糖果、蛋糕、罐裝咖啡或運動飲料等，雖能瞬間讓人感到有精神，但其實只是血糖迅速上升，刺激腦中快樂荷爾蒙分泌，產生短暫的錯覺。長期下來反而使血糖劇烈波動，造成更深層的慢性疲勞。即使看似健康的運動飲料或營養飲品，也可能讓人不知不覺攝取過多糖分，成為「夏季倦怠」或代謝異常的元凶。

為了預防疲勞並維持健康，牧田推薦五類「奇蹟食物」：辛口白酒能幫助減脂，紅酒中的多酚則具抗氧化與抗老功效；雞胸肉富含「修復肌肉疲勞」成分，適合清蒸或水煮攝取；豆腐與納豆等大豆製品含有異黃酮，可緩解焦躁與疲憊感；巧克力則富含可可多酚，對血管、腦部、甚至抗壓皆有幫助；藍莓則以緩解眼睛與神經疲勞最有效，生食最佳。

他強調，慢性疲勞不容忽視，長期放任會誘發肥胖、糖尿病、心臟病甚至癌症。現代人常陷入「說不出哪裡累，但總是很累」的狀態，日積月累恐導致整體機能惡化。日常飲食的選擇與調整，是預防這種惡性循環、維持健康老化的重要關鍵。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

可可 巧克力 抗老 日本 疲憊 紅酒 醫師

延伸閱讀

愛吃拉麵不怕發胖！日營養師教聰明吃法：控管熱量又滿足口腹

體內防曬飲品正夯！日皮膚醫點出致命傷：不能取代傳統塗抹

沒差這一包？省錢達人提醒3種「陷阱型消費」 讓你月光又超支

日本「全力催生」搶救少子化！三胎起免大學學費 家長哀號：第一胎最花錢

相關新聞

今起連續熱10天！吳德榮：台灣在暖氣團內 飆35度高溫防中暑

今天依舊好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地區晴朗無雲，...

國1北上高科前貨櫃車拋錨 車流回堵11公里 楠梓-岡山「紫爆」

高速公路局說，目前在國道1號北向楠梓至高科路段，因受到先前國1北上343.9公里處高科前，外線車道有貨櫃車拋錨，現場故障...

近日臭氧空汙 鄭明典：待室內比室外好 活性碳口罩可能有幫助

近日注意臭氧空氣汙染，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，未來幾天都可能有臭氧空氣汙染，臭氧會刺激檢經、呼吸道，通常室內情況...

晴朗暖熱全台飆33度高溫 周末鋒面逼近午後雷陣雨擴大

今天各地大多仍為晴到多雲的天氣，中央氣象署表示，環境風場為偏東到東南風，東半部及恆春半島不定時會有零星短暫陣雨，午後各地...

典型梅雨何時來？ 專家2張圖分析：5月中旬應該沒機會

5、6月進入梅雨季，過去2波移動性鋒面影響台灣天氣，強對流發展時帶來劇烈雨勢，不過，並非典型的梅雨滯留鋒。

台鐵誤點10分全額退票 6月23日上路

台鐵誤點事件層出不窮，旅客抱怨連連，台鐵近日公告最新「旅客運送契約」，若列車故障或發生不可歸咎於旅客情況，導致列車誤點十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。