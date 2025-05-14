甜食恐讓你累上加累！防慢性疲勞 抗老專科醫推薦5類「奇蹟食物」

根據日媒「Serai JP」報導，日本糖尿病暨抗老專科醫師牧田善二指出，現代人長期感到疲憊、提不起勁，可能與日常飲食中糖分攝取過量有關。他建議，想打造不易疲勞的體質，首要之務就是減糖，每日糖分控制在50克以內，並改以魚肉、豆類、海藻等低糖食材為主。

牧田醫師說明，許多人在疲倦時會選擇甜食、含糖飲料來提神，例如糖果、蛋糕、罐裝咖啡或運動飲料等，雖能瞬間讓人感到有精神，但其實只是血糖迅速上升，刺激腦中快樂荷爾蒙分泌，產生短暫的錯覺。長期下來反而使血糖劇烈波動，造成更深層的慢性疲勞。即使看似健康的運動飲料或營養飲品，也可能讓人不知不覺攝取過多糖分，成為「夏季倦怠」或代謝異常的元凶。

為了預防疲勞並維持健康，牧田推薦五類「奇蹟食物」：辛口白酒能幫助減脂，紅酒中的多酚則具抗氧化與抗老功效；雞胸肉富含「修復肌肉疲勞」成分，適合清蒸或水煮攝取；豆腐與納豆等大豆製品含有異黃酮，可緩解焦躁與疲憊感；黑巧克力則富含可可多酚，對血管、腦部、甚至抗壓皆有幫助；藍莓則以緩解眼睛與神經疲勞最有效，生食最佳。

他強調，慢性疲勞不容忽視，長期放任會誘發肥胖、糖尿病、心臟病甚至癌症。現代人常陷入「說不出哪裡累，但總是很累」的狀態，日積月累恐導致整體機能惡化。日常飲食的選擇與調整，是預防這種惡性循環、維持健康老化的重要關鍵。

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