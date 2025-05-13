南加州1月森林大火 氣象署：氣候危機使這類災害成為新常態

南加州1月的森林大火引起國際關注，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，根據新聞報導，1月8日當天，短短12分鐘內火勢範圍就暴增20倍。而這一系列的野火，一直持續到 1 月底才完全受到控制。這場突如其來的災難不僅摧毀了無數家庭的安居之所，也為我們敲響了氣候變遷的警鐘。

科學家認為，極端的溼潤與乾旱快速交替的「氣候驟變」（climate whiplash） 現象，可能是這場災難的主要推手。氣象署表示，氣候驟變泛指在特性相反的極端事件之間快速交替的現象，例如乾旱和水災、極端高溫和極端低溫。

氣象署表示，以南加州為例，當地氣候本身就具有乾、溼交替的特性，而氣候變遷使加州的驟變特徵加劇。在這次的事件中，2023年的潮溼雨季促進了加州大量植被茂密生長，而2024年秋季以來的異常乾旱和極端高溫，讓這些植被轉變為極度危險的燃料，使整體火災風險增加兩倍。加上適逢秋冬季，在當地常有強勁且乾燥的「聖塔安那風」（Santa Ana winds），就如同火上澆油，將星星之火迅速化為燎原之勢。

這樣的氣候危機已不僅限於加州，全球各地均有可能受到影響。氣象署表示，有研究指出，自1980年代起，全球範圍內極端旱澇交替現象已經增加了31至66%，若全球暖化持續惡化，預計2030年全球野火發生機率將增加至14%、2050年則增加至30%。

氣象署表示，氣候危機正使這類災害成為「新常態」，從南加州的教訓到台灣的潛在威脅，減緩全球暖化已不再僅是環保理念，而是關乎每個人家園與生命安全的緊急行動