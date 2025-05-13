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未來連續熱10天 吳德榮：第3波梅雨季鋒面還得再等

晴朗穩定氣溫逐日飆升 午後短暫雷陣雨 周末更炎熱如夏

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地大多為多雲到晴偏乾、穩定的天氣，白天各地氣溫上升，西半部高溫約31至33度，需注意防曬並補充水分。聯合報系資料照片
今天各地大多為多雲到晴偏乾、穩定的天氣，白天各地氣溫上升，西半部高溫約31至33度，需注意防曬並補充水分。聯合報系資料照片

台灣附近環境為偏東風，今天各地大多為多雲到晴偏乾、穩定的天氣，中央氣象署說，僅東半部地區及基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今天北部、東北部清晨仍有涼意，各地低溫約19至23度，白天各地氣溫上升，西半部高溫約31至33度，需注意防曬並補充水分。日夜溫差甚大，可達10度以上。東半部高溫約28、29度；離島澎、金、馬均為晴到多雲，澎湖全天氣溫23至28度，金門20至29度，馬祖20至25度。

明天至周四環境為東南風，天氣較穩定，各地大多為多雲到晴，白天暖熱，僅迎風面東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；此外，周三東北部地區亦有零星短暫陣雨。

周五至下周一環境轉為偏南風至西南風，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，尤其周末假日會更加暖熱；僅恆春半島有零星短暫陣雨，午後雨區稍擴增，北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周三鋒面位於台灣北部海面，水氣增多，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；鋒面系統位置仍有不確定性，留意最新氣象資訊；下周四轉為偏南風環境，各地大多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

明天至周五清晨及夜晚馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，離島交通往返留意航班資訊。

連日降雨雖緩，由於部分地區土壤含水量較多，加上近期地震影響，山區土石較為鬆動，應慎防坍方及落石，進入山區活動仍應注意安全。

馬祖 高溫

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