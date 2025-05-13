川普砍藥價效應…原廠藥喊漲 可能退出健保

川普將砍藥價，降低美國處方藥成本，各界憂全球連鎖反應，台灣藥品行銷暨管理協會理事長張博勝表示，藥廠須調降美國藥品價格，並重新調整各國藥價結構，屆時輸台的新藥藥價勢必變貴，民眾要做好心理準備。

張博勝指出，美國藥價長期居高不下，約為其他國家的三倍，川普這項新政策一旦上路，藥廠若不願讓利，就會考慮拉高其他國家的藥價，藉此抬高美國參考價格基準，避免整體營收下滑。

「國際藥廠絕對不想失去美國這個大客戶。」張博勝說，為了公平起見，國際藥廠勢必重新調整全球藥價結構，讓各國藥價上漲。事實上，已有歐洲藥廠有意提高歐盟藥價，「藥廠邊走邊看，但絕不會等川普的政策實施一陣子後才宣布調整策略，且動作絕不會太慢」。

長久以來，台灣健保習慣以較低價格來給付原廠藥物，張博勝認為，在國際藥廠調高在台藥物售價後，進口藥物售價勢必被「向上調整」，以避免拉低整體的「全球最低價」。

若歐美藥廠提高藥品售價，而我國健保署無法相應地調升健保給付價格，屆時恐有不少原廠藥物選擇退出健保體系，甚至下市，導致民眾無法取得部分重要藥品。另一種可能是健保署被迫重新檢討藥價與給付標準，致使整體藥費支出上升，進一步加重健保財務壓力。

「川普這項新政策的細節還沒出來，但藥廠已在觀望中。」張博勝說，若原廠藥不願進入台灣市場，拉長新藥納入健保的時程，勢必嚴重影響國人用藥權益。