川普新政針對處方箋 美國內藥價估降3至8成

美國總統川普昨於社群媒體上發文表示，將在美東時間十二日上午九時簽署一項有關藥價的行政命令，目的在於壓低美國處方箋藥物的價格，嚴格規定美國民眾支付的藥價不得高於全球最低價國家的水準。

簽署前，川普又再在貼文中寫道，美國的藥品價格將降低百分之五十九，而且不止於此，「汽油到能源、雜貨等所有其他成本都下降了。沒有通膨」。

川普稍早預測，美國藥價可能降價百分之卅至百分之八十，同時表示，「為了公平起見，全世界的藥價可能會上漲，這會是多年來首度讓美國獲得公平對待」。他將著手推動所謂「最惠國政策」，即「美國支付的價格將與全球任何一個支付最低價格的國家相同」，美國的醫療照護成本將以「先前從未想像過的幅度」降低。

消息出爐後，在美國銷售產品的製藥業者股價十二日盤中大跌，包括澳洲生技公司ＣＳＬ一度重挫百分之三，彭博資料顯示，該公司百分之九十七的年營收來自美國；日本武田藥品股價重挫百分之五、安斯泰來製藥（Astellas）和衛采製藥（Eisai）分別下跌百分之二點四和百分之二，這三家公司的北美營收在整體營收占比分別達百分之五十二、百分之四十五與百分之卅四；南韓生物製藥公司賽特瑞恩（Celltrion）和三星製藥等股價也下跌。

美國民眾支付的藥物價格是全世界最高，帶動研發創新並促進製藥業發展。藥廠表示，這項改革將大幅削減營收，並扼殺具有潛力延長和改善人類壽命的突破性療法相關開發。不過，川普在推文中也提到製藥業觀點，但他認為，這代表「美國當了冤大頭」，在沒有理由的情況下承擔這些成本。