聽新聞
0:00 / 0:00

川普大砍藥價 藥界憂新藥不在台上市

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導
美國總統川普宣布將簽署行政命令，強制將美國處方箋藥物價格降至全球最低價國家水準。圖為藥師進行處方審核、藥品調劑。記者林伯東／攝影
美國總統川普宣布將簽署行政命令，強制將美國處方箋藥物價格降至全球最低價國家水準。圖為藥師進行處方審核、藥品調劑。記者林伯東／攝影

美國總統川普簽署行政命令，大幅降低美國處方藥和藥品價格。開發性製藥研究協會（ＩＲＰＭＡ）表示，這項新制一旦上路，新藥恐延後在台上市，甚至不在台上市。衛福部健保署指出，詳細政策內容尚不清楚，無法評估其影響，將密切關注。

ＩＲＰＭＡ理事長胡耀中表示，美國藥品市場龐大，全球前十大藥廠在美國市場占比達百分之四十五至五十，川普宣布降低處方藥等藥品藥價，或許可提高藥品可近性，更多患者得以用到藥物，但藥廠獲利勢必下降，不同藥廠採取不同因應措施，將減少新藥開發投資或縮編人力。

ＩＲＰＭＡ秘書長陳全文說，美國藥品市場占全球達三成，藥價也是全世界最高，川普藥價政策參考先進國家的藥價，予以訂出降價幅度，如此做法類似國內健保藥品核價，參考十大先進國家的最低價。

但令人擔憂的是，川普如果得知台灣藥價如此之低，可能用來作為美國砍藥價的參考依據，一旦如此，美國藥廠勢必不願壓低來台藥價，避免影響到美國當地藥價。

陳全文說，若藥廠基於藥價考量，就會將影響新藥輸入台灣的優先順序，而這就是「去優先化」，藥廠可能延後在台上市，甚至不在台上市，將嚴重衝擊到重大傷病及癌症患者等權益。不僅台灣受到影響，只要是藥價偏低的國家都可能受到波及。

陳全文指出，新藥延後在台灣上市，這已不是新聞，例如，同一款新藥通常先在日本上市，等一段時間，台灣才上市，目的就是擔心台灣健保較低核價，影響到日本藥價，而如此情形於川普藥價新制上路後，將更為明顯。

台大醫學院臨床藥學研究所教授沈麗娟持同樣意見，她表示，川普高喊降藥價，將對新藥引進台灣帶來重大衝擊，進口新藥、癌症藥物則首當其衝。不過，我國學名藥來源不只美國，本土學名藥業者則可能受益。

學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩則建議，台灣趁此機會調整政策及產業結構轉型，並降低對特定國家依賴程度，短中期應「以獎勵措施提升國產原料藥、製劑生產及使用比例」、「建立關鍵必要藥品儲備制度」。長期建議修正「生技醫藥產業發展條例」，將在地製造納入獎勵範圍，符合以病人為中心的藥品在地化國際趨勢。

健保 健保署 川普 新藥開發 衛福部

延伸閱讀

川普稱周末可能和習近平對話、不想傷害中國

美中互降關稅意味休戰？陸學者：川普可能打「台灣牌」

美財長肯定中方回應芬太尼問題 稱談判進度即時回報川普

怕你等太久 川普發文提早宣布答案：藥價將降59%

相關新聞

川普大砍藥價 藥界憂新藥不在台上市

美國總統川普簽署行政命令，大幅降低美國處方藥和藥品價格。開發性製藥研究協會（ＩＲＰＭＡ）表示，這項新制一旦上路，新藥恐延...

川普砍藥價效應…原廠藥喊漲 可能退出健保

川普將砍藥價，降低美國處方藥成本，各界憂全球連鎖反應，台灣藥品行銷暨管理協會理事長張博勝表示，藥廠須調降美國藥品價格，並...

逐日升溫暖如夏！明西半部溫差達10度 周五雷雨再擴大

未來1周天氣穩定，溫度暖如夏，中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨偏涼，白天回暖，西半部溫差達10度以上，周五至下周一午...

練習護病溝通 馬偕引進AI訓練

護理人力短缺下，護理師與病人及家屬溝通實為重要，以防言語衝突加速護理師離職。為強化臨床溝通技巧，馬偕醫院引進AI虛擬人訓...

靠意志力成功率僅5% 對抗戒菸戒斷症 醫師教撇步

每年5月31日是世界無菸日，許多研究指出，不論是傳統紙菸、加熱菸或電子煙都會危害使用者，吸菸造成的二手菸與三手菸對於周遭...

入夏食物易變質 注意保存8大關鍵

時序進入夏季，天氣一變熱，要多留意高溫可能導致食物變質，吃下肚恐引發腸胃炎，食物如何正確保存至關重要。營養師李立慈表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。