紅樹林減碳方法學過初審 限縮為鹽田漁塭

環境部昨召開「紅樹林植林溫室氣體減量方法草案」第三次審查會。環保團體擔憂，此草案若倉促通過，將可能誤導企業投入錯誤策略，反而造成對生物多樣性與原生棲地的傷害。經過委員討論，本案適用條件從原本的海岸，限縮為閒置鹽田與漁塭等，決議補正通過初審。

根據農業部和海委會提送環境部的紅樹林藍碳方法學適用條件，為過去兩年內無產業活動的海岸人為濕地，如閒置鹽田、閒置魚塭，且周遭五十公里內曾有紅樹林分布的生長棲地。專案申請面積則參照本土其他碳匯方法學，訂定最小面積零點一公頃，且經過試算，碳吸存量仍可達四點七噸到九點二噸左右。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰化縣現存紅樹林皆人為種植，如今芳苑海堤旁的水筆仔、海茄苳與五梨跤分布範圍超過兩百公頃以上，且深入內陸長達三點五公里以上，已成為環境災難。

有審查委員指出，應先在適用範圍內做好外溢管制，計畫主持人、中興大學終身特聘教授林幸助最後同意適用範圍限縮為閒置鹽田、閒置漁塭及廢棄埤塘；海委會副主委黃向文承諾，就算企業用這個方法學申請自願減量計畫，也一樣要通過嚴謹審查。