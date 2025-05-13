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中國附醫2醫師投書刺胳針錯引數據 長庚提告求償1元
中國醫學大學附設醫院二名醫師在國際期刊「刺胳針」（The Lancet）投書，描述台灣新冠疫情期間住院病人死亡率達百分之五十八點二，因該研究錯誤引用林口長庚胸腔內科團隊公開發表的研究數據。長庚昨委任律師對兩醫師依法追究名譽損害，求償新台幣一元。
長庚表示，該文為中國醫藥大學附設醫院醫師李景行與許漱白所撰文章，將林口長庚胸腔內科教授級主治醫師林恕民等二○二五年發表於「Infection and Drug Resistance」期刊中關於COVID-19重症患者「Omicron感染率」數據，錯誤解讀為「COVID-19死亡率」，嚴重損害長庚醫療團隊專業聲譽。
先前中國附醫二名醫師李景行與許漱白在引用長庚這篇論文時，誤將所述重症病人中Omicron病毒株占比百分之五十八點二，錯植為新冠肺炎死亡率，屬於明顯錯誤。為此，中國附醫日前也發布聲明，針對內容錯誤表達歉意。
長庚指出，考量李景行、許漱白身為醫療專業工作者，對醫療文獻應有一定閱讀能力，在撰稿前未先與長庚林恕民教授等討論，即率而撰擬文章並發表於國際期刊，影響醫院聲譽，已委任律師對二作者依法追究名譽損害，並求償新台幣一元。
長庚醫院另函請「刺胳針」在台代理機構，要求針對錯誤引用所產生之社會觀感與國際誤解，儘速澄清與修正。
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