聽新聞
0:00 / 0:00

中國附醫2醫師投書刺胳針錯引數據 長庚提告求償1元

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

中國醫學大學附設醫院二名醫師在國際期刊「刺胳針」（The Lancet）投書，描述台灣新冠疫情期間住院病人死亡率達百分之五十八點二，因該研究錯誤引用林口長庚胸腔內科團隊公開發表的研究數據。長庚昨委任律師對兩醫師依法追究名譽損害，求償新台幣一元。

長庚表示，該文為中國醫藥大學附設醫院醫師李景行與許漱白所撰文章，將林口長庚胸腔內科教授級主治醫師林恕民等二○二五年發表於「Infection and Drug Resistance」期刊中關於COVID-19重症患者「Omicron感染率」數據，錯誤解讀為「COVID-19死亡率」，嚴重損害長庚醫療團隊專業聲譽。

先前中國附醫二名醫師李景行與許漱白在引用長庚這篇論文時，誤將所述重症病人中Omicron病毒株占比百分之五十八點二，錯植為新冠肺炎死亡率，屬於明顯錯誤。為此，中國附醫日前也發布聲明，針對內容錯誤表達歉意。

長庚指出，考量李景行、許漱白身為醫療專業工作者，對醫療文獻應有一定閱讀能力，在撰稿前未先與長庚林恕民教授等討論，即率而撰擬文章並發表於國際期刊，影響醫院聲譽，已委任律師對二作者依法追究名譽損害，並求償新台幣一元。

長庚醫院另函請「刺胳針」在台代理機構，要求針對錯誤引用所產生之社會觀感與國際誤解，儘速澄清與修正。

COVID-19 中國醫藥大學 新冠肺炎 長庚

延伸閱讀

醫師投書「刺胳針」數據錯誤 長庚提告 求償金額曝光

門診數、夜診減少惹議 高雄長庚：大同醫院角色定位已不同

引不當數據登國際期刊 衛福部正式投書籲請撤銷

國科會頒學術研究大獎 長庚4位權威級教授獲菁英殊榮

相關新聞

川普大砍藥價 藥界憂新藥不在台上市

美國總統川普簽署行政命令，大幅降低美國處方藥和藥品價格。開發性製藥研究協會（ＩＲＰＭＡ）表示，這項新制一旦上路，新藥恐延...

川普砍藥價效應…原廠藥喊漲 可能退出健保

川普將砍藥價，降低美國處方藥成本，各界憂全球連鎖反應，台灣藥品行銷暨管理協會理事長張博勝表示，藥廠須調降美國藥品價格，並...

逐日升溫暖如夏！明西半部溫差達10度 周五雷雨再擴大

未來1周天氣穩定，溫度暖如夏，中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨偏涼，白天回暖，西半部溫差達10度以上，周五至下周一午...

練習護病溝通 馬偕引進AI訓練

護理人力短缺下，護理師與病人及家屬溝通實為重要，以防言語衝突加速護理師離職。為強化臨床溝通技巧，馬偕醫院引進AI虛擬人訓...

靠意志力成功率僅5% 對抗戒菸戒斷症 醫師教撇步

每年5月31日是世界無菸日，許多研究指出，不論是傳統紙菸、加熱菸或電子煙都會危害使用者，吸菸造成的二手菸與三手菸對於周遭...

入夏食物易變質 注意保存8大關鍵

時序進入夏季，天氣一變熱，要多留意高溫可能導致食物變質，吃下肚恐引發腸胃炎，食物如何正確保存至關重要。營養師李立慈表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。