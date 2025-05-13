駕駛團體預告抗議 要求行人闖紅燈也應罰1.8萬

駕駛團體不滿交通部修法，加重汽車駕駛不停讓行人罰則，卻未對行人違規闖紅燈加重懲處，昨天發布聯合聲明提出五大訴求，要求提高行人闖紅燈裁罰至一點八萬元，並預告五月十九日賴清德政府就職滿周年前夕，將繞行交通部周遭抗議。

為洗刷「行人地獄」惡名，交通部二年前加重不停讓行人罰則，仍有部分汽車駕駛人未依規定停讓，交通部日前預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，未停讓行人致輕傷及重傷，調高罰鍰為一點八萬元及三點六萬元，最快六月底上路。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會與新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會，昨天發布聯合聲明並提出五大訴求，認為交通政策有違比例原則及針對「駕駛人」身分；現行「行人闖紅燈」罰五百元，應提高至一點八萬元等。駕駛團體也號召用路人及汽車駕駛，五月十九日上午繞行交通部周邊道路，最後到交通部大門口以表達抗議。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，目前主要是針對已經造成行人的傷亡進行檢討，並非針對一般違規，希望駕駛對行人保護要有最優先觀念，透過已經造成傷亡處罰檢討，盼有更高警惕，行人仍以加強宣導為優先。