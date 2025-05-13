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汽車隔熱紙透光率 明年強制規範新車
交通部研議車窗隔熱紙透光指引，預計六月底公布、十二月底前完成儀器設備購置及檢驗人員教育訓練，但立委洪孟楷昨指出，隔熱紙透光率僅規範新車且無罰則，民眾恐鑽漏洞，交通部表示，除公布指引，明年起將法制化、強制規範新車，不符合者將懲處。
交通部研議車窗隔熱紙透光指引內容，以目前蒐集的國外規範和國內問卷結果，一般汽車前擋玻璃透光率百分之七十以上；前側窗玻璃（Ａ至Ｂ柱間）透光率百分之七十以上，若有個別考慮則應不低於百分之卅五；後側窗玻璃（Ｂ至Ｃ柱之間）透光率百分之卅五以上或不予限制；後擋窗玻璃透光率百分之卅五以上或不予限制。
立委洪孟楷昨天在立法院交通委員會質詢指出，目前交通部研議公布指引，只規範新車不管舊車，倘若民眾新車領牌一個月後再貼隔熱紙，這樣算新車還是舊車？認為交通部應定義新車、舊車，並對舊車訂定落日條款。
公路局長陳文瑞表示，六月底前會公布隔熱紙透光路安全指引，並針對新車車主宣導，在黏貼隔熱紙時有標準規範，後續再修正道安規則，修正過程說也會討論適用範圍、相關罰則等，明年度開始強制要求。
陳文瑞表示，新車明年起驗車須檢驗隔熱紙透光率，若未符合監理單位檢驗標準者，於一個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格者，吊扣牌照。
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