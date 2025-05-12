台灣客家文化館13歲 勤美祝壽捐「400多件客庄文物」

客委會客家文化發展中心台灣客家文化館13歲做生日，勤美集團接手造橋鄉香格里拉樂園，今天捐贈400多件客庄文物，縣長鍾東錦到場見證它們有新家，文化接力傳承。

台灣客家文化館成立13年今天館慶，今年儀式以「紅粄集福」為主題，世界合唱冠軍苗栗縣頭份市建國國小合唱團獻唱祝賀，客委會副主委范佐銘、苗栗縣長鍾東錦、勤美集團總經理麥聖偉等人出席，最受人矚目的生日大禮是勤美集團無償捐贈珍藏的400餘件客庄文物，也是客家文物館首例由民間企業大批捐贈文化資產。

這批客庄文物是香格里拉樂園1989年起蒐集，收藏在園區內「客家庄」，勤美2012年接手香格里拉，持續客家庄使命，規畫中小學生稻米食光廊的客家文物解說活動，3萬多人次感受客家文化的魅力，並且是難得回憶，勤美推動轉型再造，為了文物更好的保存，捐贈台灣客家文化館，專家1年搬遷促成，今天推出捐贈特展「我們都在這場文化接力裡」。

此外，客家發展中心與國營台灣鐵路公司的首次異業合作，推出限量聯名「幸福食客便當」，主菜國產五花肉，製作鹹豬肉炒蒜苗，搭配香酥紅槽肉，配菜則包括客家小炒、鳳梨炒木耳、鹹蛋苦瓜、樹子炒水蓮等經典客家菜，即日至5月19日期間限定販售，每天限量100個，售價150元，台鐵台中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站便當店販售。

第三份生日禮，農業部苗栗區農業改良場捐贈台灣原生植物愛玉苗，栽種在台灣客家文化館，文化與生態融合，將來利用規畫環境教育課程資源，打造寓教於樂的體驗學習空間。