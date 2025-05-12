台灣客家文化館13歲 勤美祝壽捐「400多件客庄文物」
客委會客家文化發展中心台灣客家文化館13歲做生日，勤美集團接手造橋鄉香格里拉樂園，今天捐贈400多件客庄文物，縣長鍾東錦到場見證它們有新家，文化接力傳承。
台灣客家文化館成立13年今天館慶，今年儀式以「紅粄集福」為主題，世界合唱冠軍苗栗縣頭份市建國國小合唱團獻唱祝賀，客委會副主委范佐銘、苗栗縣長鍾東錦、勤美集團總經理麥聖偉等人出席，最受人矚目的生日大禮是勤美集團無償捐贈珍藏的400餘件客庄文物，也是客家文物館首例由民間企業大批捐贈文化資產。
這批客庄文物是香格里拉樂園1989年起蒐集，收藏在園區內「客家庄」，勤美2012年接手香格里拉，持續客家庄使命，規畫中小學生稻米食光廊的客家文物解說活動，3萬多人次感受客家文化的魅力，並且是難得回憶，勤美推動轉型再造，為了文物更好的保存，捐贈台灣客家文化館，專家1年搬遷促成，今天推出捐贈特展「我們都在這場文化接力裡」。
此外，客家發展中心與國營台灣鐵路公司的首次異業合作，推出限量聯名「幸福食客便當」，主菜國產五花肉，製作鹹豬肉炒蒜苗，搭配香酥紅槽肉，配菜則包括客家小炒、鳳梨炒木耳、鹹蛋苦瓜、樹子炒水蓮等經典客家菜，即日至5月19日期間限定販售，每天限量100個，售價150元，台鐵台中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站便當店販售。
第三份生日禮，農業部苗栗區農業改良場捐贈台灣原生植物愛玉苗，栽種在台灣客家文化館，文化與生態融合，將來利用規畫環境教育課程資源，打造寓教於樂的體驗學習空間。
「我們都在這場文化接力裡」至今年6月30日，另，台灣客家文化館5月18日辦理「小小客語薪傳師」及「恁慶館友挑戰賽」活動，詳細資訊可上客發中心官網http://thcdc.hakka.gov.tw/，或台灣客家文化館官方粉絲團https://zh-tw.facebook.com/hakkapark/搜尋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言