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犯罪被害人重傷照顧服務啟動 法務部長：讓重傷被害人不再孤單

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
26年前台中廣三SOGO百貨槍擊案，流彈波及一旁23歲的孕婦莊嘉慧，母女一度嚴重命危，女嬰出生後無法自行呼吸而夭折，母親莊嘉慧成植物人，她和母親今天出席活動，為女兒生日切蛋糕。記者游振昇／攝影
26年前台中廣三SOGO百貨槍擊案，流彈波及一旁23歲的孕婦莊嘉慧，母女一度嚴重命危，女嬰出生後無法自行呼吸而夭折，母親莊嘉慧成植物人，她和母親今天出席活動，為女兒生日切蛋糕。記者游振昇／攝影

犯罪被害人保護協會與佛教慈濟慈善基金會今天下午在台中慈濟醫院舉辦「大愛馨關懷、溫暖向前行－犯罪被害人重傷照顧及關懷服務合作成果發表會」，合作計畫以台中慈濟醫院與犯保協會台中、彰化、南投分會試行辦理；法務部長鄭銘謙表示，成果發表不是結束，而是起點，讓重傷被害人不再孤單。

法務部長鄭銘謙表示，很感謝慈濟金會、台中慈濟醫院和所有在醫療和犯保領域，默默耕耘的夥伴，犯保新法上路以來，法務部和犯保協會更積極重視重傷被害人和家屬的照顧，因為受傷的不只身體，更有心理和生活， 要幫助他們走出傷痛，重建生活，他說今天的成果發表會不是結束，而是起點，犯保相伴新生人，讓他們不再孤單。

犯保協會董事長張斗輝說，26年前槍擊案，孕婦莊嘉慧中流彈重傷，他當時是台中地檢署襄閱主任檢察官，對此案感到痛心，他很感謝犯保與慈濟，公私部門共同協助新生人重建生活。

今天的成果發表會，展現兩會保護服務運作模式的基礎與成果，期許持續拓展服務範圍。法務部長鄭銘謙、犯保協會董事長張斗輝、慈濟醫療志業執行長林俊龍、慈濟基金會副執行長熊士等人出席。

2022年2月8日總統公布新修正的「犯罪被害人權益保障法」，第29條規定強調對重傷犯罪被害人及其家屬的銜接照顧服務措施，犯保協會有感於對重傷犯罪被害人家庭照顧的重要，去年10月9日與慈濟基金會簽署合作備忘錄，推動「犯保有愛x慈濟大愛、嘉慧馨生－犯罪被害人重傷照顧及關懷服務合作計畫」，將此合作計畫以26年前槍擊案，流彈波及重傷孕婦莊嘉慧的「嘉慧」為名，取其音期許合作計畫「嘉惠」所有重傷被害人。

為建立兩會對重傷犯罪被害人家庭服務的模式，合作計畫以台中慈濟醫院與犯保協會台中、彰化、南投分會開始試行辦理，犯保協會篩選有多重醫療照護需求、經濟或家庭支持系統薄弱、照顧能力較為不足或緊急醫療需求的個案，共提供10案重傷犯罪被害人家庭進行服務。

台中慈濟醫院與犯保協會安排其中8案，多數是車禍重傷者，由醫師、護理師、治療師、社工師及居服人員進行居家往診，區分5梯次前往除台中市區外，還有台中梧棲、彰化溪州、埔心及南投地區，關心了解重傷被害人家庭照顧情形，提供醫療及照護上的諮詢意見，並由台中慈濟醫院就居家往診結果提供具體處遇作為。

也安排長照居家服務、提供輔具器材、安排住院醫療手術、回診復健、急診醫療評估、入住台中慈濟護理之家、提供營養品及醫療照顧費用補助等多項服務，幫助被害人獲得專業醫療照護資源並且減輕經濟及照顧的壓力。

犯保協會與慈濟基金會今天合辦重傷被害人服務成果發表會，法務部長鄭銘謙（左）頒感謝狀。記者游振昇／攝影
犯保協會與慈濟基金會今天合辦重傷被害人服務成果發表會，法務部長鄭銘謙（左）頒感謝狀。記者游振昇／攝影
犯保協會與慈濟基金會今天在台中慈濟醫院合辦重傷被害人服務成果發表會。記者游振昇／攝影
犯保協會與慈濟基金會今天在台中慈濟醫院合辦重傷被害人服務成果發表會。記者游振昇／攝影

慈濟 法務部 被害人

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