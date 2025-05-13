健康你我他／牙口差、腸胃弱 吃到飽有心無力

大學時爬山後到餐廳吃飯，牆上張貼「白飯吃到飽」，大家點了幾道現炒，沒想到菜餚一端上桌，三兩下就吃得精光，隨後老闆接連送來幾盆白飯，年輕力壯的我們，幾盆飯又很快一掃而空，這是我第一次「白飯吃到飽」，同學郭君一口氣連吃八碗飯，不但值回「菜」價，老闆一旁滿臉苦瓜，從此同學戲稱他「郭八碗」。

進入職場聚餐時，「吃到飽」成了考驗各自食欲胃口的競技場，有些人吃得狼吞虎嚥、杯盤狼藉，一同前去的人輸人豈可輸陣，拼了命大口享用美食，大家同桌飆食，看誰吃得多、吃得快，吃到飽成了大胃王和吃貨們的最愛。

母親節、父親節等節日，飯店都會強打吃到飽活動招徠顧客，葷食不外雞鴨牛羊豬，我喜歡吃海鮮，吃蔬食則沒有負擔且有益健康，其他礙於牙口不行、腸胃不佳，只能淺嚐即止，用餐中間還得消停片刻，只怕用完餐，血糖、膽固醇指數又要飆升。現在的我，隨著年歲增長，吃到飽已無法硬撐，有道是「嘴大喉嚨小」，心有餘力不足。

吃到飽呈現廚藝界飲食文化，飯店標榜「敢開店就不怕客人吃」，是飯店有利的行銷手法，饕客們切記所有食材都是農畜漁民辛勞成果，享受珍饈美饌時，仍應量力而為，適可而止，千萬不可暴殄天物，隨意浪費或糟塌了珍貴的食物，才是優良的用餐美德。