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靠意志力成功率僅5% 對抗戒菸戒斷症 醫師教撇步

聯合報／ 柯雅齡／衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師

每年5月31日是世界無菸日，許多研究指出，不論是傳統紙菸、加熱菸或電子煙都會危害使用者，吸菸造成的二手菸與三手菸對於周遭群眾的健康亦是一大威脅。

近年新興毒品「喪屍菸彈」，是將麻醉藥品Etomidate製成電子煙彈，吸食後會導致使用者出現意識混亂、昏迷、肌肉痙攣等症狀，甚至可能造成呼吸衰竭及死亡。

喪屍菸彈與電子煙的雙重結合，會使民眾曝露在潛藏的毒品濫用危險中，因此，民眾戒菸不但能防範菸害的侵擾，更能避免因混淆誤用喪屍菸彈而不慎接觸到毒品。

民眾若靠意志力戒菸成功率僅3%至5%，長期吸菸會導致尼古丁改變人體部分的神經傳導系統，讓人對尼古丁產生依賴，當戒菸者體內缺少尼古丁時，神經系統會引發戒斷症狀，包括心情變差、失眠、渴望抽菸、頭暈、頭痛、胸悶、肌肉痠痛、咳嗽、腹瀉、便祕、反胃、飢餓與體重增加等。

戒斷症狀可能在戒菸後數小時內出現，數天後達到顛峰，雖然可透過生活習慣調整來降低不適感，但渴望抽菸、飢餓感、體重增加等狀況可能持續數周，戒菸者如果無法堅持下去可能就步上復抽的後果，若能接受二代戒菸服務，透過專業的免費戒菸衛教與藥物治療，戒菸成功率可提升到30%。

撥打免費戒菸專線0800-636363可提供戒菸者進行諮詢外，也可以利用董氏基金會的「戒菸就贏App」幫助戒菸。

戒菸 新興毒品 電子煙

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