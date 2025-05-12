澳洲萊豬 專家籲公布每批肉品檢驗結果、讓民眾知情

台灣日前首次出現進口豬肉檢出萊克多巴胺，專家說，檢出值為最大可容許濃度的10分之1，在安全暴露劑量範圍內，但建議業者提供每批肉品檢驗結果，政府定期公布以保障消費者知情權。

台灣於2021年元旦開放萊豬進口，針對豬隻各部位訂定萊克多巴胺容許殘留量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等）為0.01ppm。

時間回到5月4日當天，從澳洲進口的冷凍豬腳被驗出微量萊克多巴胺，成為台灣開放以來首批萊豬，接下來一週內「一萊再萊」、目前累計共3批，均來自澳洲同一製造廠。

儘管衛生福利部食品藥物管理署連日表示，檢出濃度符合台灣殘留標準，各地方政府、消費者團體對其健康風險仍有疑慮，希望政府持續追蹤流向與產地標示；食藥署隨後承諾提高抽驗比率。

台灣科技媒體中心（SMC）邀請專家就「進口豬肉殘留萊克多巴胺」議題提供專業意見，並發布新聞稿。

中國醫藥大學公共衛生學系教授許惠悰表示，食藥署抽樣檢測到的萊克多巴胺濃度為0.001ppm（百萬分之1），也就是每克的澳洲豬肉中含有0.001微克的萊克多巴胺。

許惠悰指出，台灣設定肉品最大可容許殘留萊克多巴胺濃度為0.01ppm，目前檢測到的為最大可容許濃度的10分之1。即使後來又有2批分別測得0.002和0.003ppm的萊克多巴胺，仍在安全暴露劑量範圍內。

國立台灣大學生化科技學系名譽教授蕭寧馨則強調，政府的食品管理依法應資訊透明，以保障消費者知的權利，並可自行選擇承擔風險。

蕭寧馨建議，無論政府法規標準如何，應該要求業者提供每批肉品與內臟等含量檢驗，以供政府抽驗查證，並定期發布讓民眾知曉；透過行政與科技配合，有助節省抽檢資源，並提升政府抽查檢驗效率。

瘦肉精是在畜牧業中對乙型受體素的俗稱，添加於動物飼料中可增加家畜、家禽的瘦肉比例。根據農業部官網，萊克多巴胺是一種相對安全的乙型受體素，原本開發用於治療人類氣喘，但效果不顯著，因此停止臨床用藥開發未正式上市。