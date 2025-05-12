快訊

新校長還沒報到先嗆聲！板橋高中學生掛布條抗議 本人嘆這件事

私人飛機抵台！黃仁勳延後現身 老婆、小孩今從商務通道快閃

怕你等太久 川普發文提早宣布答案：藥價將降59%

澳洲萊豬 專家籲公布每批肉品檢驗結果、讓民眾知情

中央社／ 台北12日電

台灣日前首次出現進口豬肉檢出萊克多巴胺，專家說，檢出值為最大可容許濃度的10分之1，在安全暴露劑量範圍內，但建議業者提供每批肉品檢驗結果，政府定期公布以保障消費者知情權。

台灣於2021年元旦開放萊豬進口，針對豬隻各部位訂定萊克多巴胺容許殘留量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等）為0.01ppm。

時間回到5月4日當天，從澳洲進口的冷凍豬腳被驗出微量萊克多巴胺，成為台灣開放以來首批萊豬，接下來一週內「一萊再萊」、目前累計共3批，均來自澳洲同一製造廠。

儘管衛生福利部食品藥物管理署連日表示，檢出濃度符合台灣殘留標準，各地方政府、消費者團體對其健康風險仍有疑慮，希望政府持續追蹤流向與產地標示；食藥署隨後承諾提高抽驗比率。

台灣科技媒體中心（SMC）邀請專家就「進口豬肉殘留萊克多巴胺」議題提供專業意見，並發布新聞稿。

中國醫藥大學公共衛生學系教授許惠悰表示，食藥署抽樣檢測到的萊克多巴胺濃度為0.001ppm（百萬分之1），也就是每克的澳洲豬肉中含有0.001微克的萊克多巴胺。

許惠悰指出，台灣設定肉品最大可容許殘留萊克多巴胺濃度為0.01ppm，目前檢測到的為最大可容許濃度的10分之1。即使後來又有2批分別測得0.002和0.003ppm的萊克多巴胺，仍在安全暴露劑量範圍內。

國立台灣大學生化科技學系名譽教授蕭寧馨則強調，政府的食品管理依法應資訊透明，以保障消費者知的權利，並可自行選擇承擔風險。

蕭寧馨建議，無論政府法規標準如何，應該要求業者提供每批肉品與內臟等含量檢驗，以供政府抽驗查證，並定期發布讓民眾知曉；透過行政與科技配合，有助節省抽檢資源，並提升政府抽查檢驗效率。

瘦肉精是在畜牧業中對乙型受體素的俗稱，添加於動物飼料中可增加家畜、家禽的瘦肉比例。根據農業部官網，萊克多巴胺是一種相對安全的乙型受體素，原本開發用於治療人類氣喘，但效果不顯著，因此停止臨床用藥開發未正式上市。

澳洲 萊克多巴胺 豬肉

延伸閱讀

退役澳洲軍人赴烏克蘭當慈善組織志工 拆彈被炸傷重不治

澳防務專家：因應美中競爭 澳洲應調整大戰略

中壢警偕專家會勘風險路口 執法及疏導提升道安

「熊一頂級燒肉」也拚了！燒肉界最狂「爽烤4.5小時」598元起 「16種肉品、哈根達斯」不怕你吃 爽嗑必衝這一門市

相關新聞

川普擬砍處方藥價 IRPMA憂：新藥輸台「去優先化」現象

美國總統川普預計將簽署行政命令，將大幅降低美國處方藥和藥品價格達30%至80%。開發性製藥研究協會（IRPMA）表示，川...

逐日升溫暖如夏！明西半部溫差達10度 周五雷雨再擴大

未來1周天氣穩定，溫度暖如夏，中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨偏涼，白天回暖，西半部溫差達10度以上，周五至下周一午...

比軍公教加薪3%還多 南投醫院幫護師調薪達16%

今天是國際護理師節，為感謝護理人員辛勞，衛生福利部南投醫院贈送全院逾300名護理人員蛋糕、禮券及無線吸塵器等禮物，更宣布...

川普新政策讓藥價大漲？專家：小心全球骨牌效應一起漲

川普大喊「藥價將降30%至80%」以降低美國處方藥成本，各界憂心全球連鎖反應，尤其是藥廠，除調降美國藥品價格，未來恐將重...

適用範圍限縮閒置鹽田漁塭 紅樹林減碳方法學通過初審

環境部今天召開「紅樹林植林溫室氣體減量方法草案」第3次審查會。本案在經過委員討論，適用條件從原本的海岸，限縮為閒置鹽田、...

端午連假90條國道客運票價6折 雙鐵加開236班助疏運

今年端午連假自5月30日至6月1日共3天，交通部原規畫春節、清明、中秋等3大節日，客運提供6折優惠，今年端午擴大辦理，另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。