川普擬砍處方藥價 IRPMA憂：新藥輸台「去優先化」現象

美國總統川普預計將簽署行政命令，將大幅降低美國處方藥和藥品價格達30%至80%。開發性製藥研究協會（IRPMA）表示，川普藥價新制將讓藥廠獲利下降，若藥廠考量藥價，未來將影響新藥輸台「去優先化」，如重大傷病及癌症新藥可能延後，甚至不在台上市。

對於川普新藥價政策的影響，衛福部健保署表示，詳細政策內容尚不清楚，無法評估，但會密切關注。

IRPMA理事長胡耀中說，美國藥品市場龐大，以全球前十大藥廠來說，每家藥廠於美國市場占比高達45%至50%，川普宣布降低處方藥等藥價，一方面藥品可近性或許提高，讓更多患者用藥，但藥廠獲利勢必下降；藥品市場往下盪時，不同藥廠有不同因應措施，恐減少新藥開發投資或縮編人力。

IRPMA秘書長陳全文則說，美國藥品市場約占全球3成，藥價全世界最高，川普藥價政策也是參考先進國家藥價，再訂出降價幅度，如此做法類似國內健保藥品核價時，參考十大先進國家最低價，若未來台灣藥價過低，可能拉低巷全球藥價，藥廠恐不願讓台灣的低藥價作為美國砍價參考依據，影響美國藥價。

因此，若藥廠考量藥價，未來將影響新藥輸台的優先順序。陳全文說，這就是「去優先化」，因新藥若不提高藥價，藥廠可能延後，甚至不在台上市，重大傷病及癌症用藥影響最多，不是台灣面臨衝擊，只要是藥價低的國家都有可能受到影響。

陳全文指出，新藥延後在台灣上市，過去也曾發生，如藥廠同一款新藥會先在日本上市，台灣才接續上市，目的就是擔心健保較低核價會影響日本藥價，如此情形於川普藥價新制上路後，可能會更為明顯。

政府如何面對美國藥價新措施？陳全文說，政府目前重視藥品供應鏈韌性，但焦點多放在國藥國用，其實進口藥也需要加強韌性，因進口藥涉及專利、智慧財產權、製藥技術等，無法在台生產，政府應與IRPMA研議，提供跨國藥廠所需的韌性配套措施，避免民眾用藥不中斷。