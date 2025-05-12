快訊

曾任新北外聘督導…林月琴還接講師、委員 江怡臻：光領鐘點費就破百萬

美中同意互降關稅「減幅超出預期」 BBC：數月來兩國關係首解凍

澎湖跳島自行車嘉年華 活動開跑邀車友嗨騎

中央社／ 澎湖縣12日電

2025澎湖跳島自行車嘉年華系列活動，即起開跑，觀光署澎湖國家風景區管理處歡迎全台車友一起嗨騎，探訪世界最美麗海灣的美景。

澎湖國家風景區管理處發展綠色永續運動觀光休閒活動，今年整合推動「澎湖跳島自行車嘉年華活動」，包含有「春、秋季領騎服務」、「世界自行車日-Hi騎菊島」及「澎湖跳島101K自行車活動（101Hopping Bike）」等多項精彩活動，歡迎全台車友來享受海風、品嚐海味，一起用20公里的時速BIKE訪世界最美麗海灣。

澎管處表示，全國首創的自行車領騎服務，今年邁入第14個年頭，深獲各地車友喜愛，從每年3月1日起至6月30日及9月1日至10月31日期間，車友或車隊只要有5人（含）以上，就可提出申請，將有在地領騎達人陪同騎乘在世界最美麗海灣的車道。

配合2025世界自行車日（6月3日），觀光署規劃有全台環騎「Hi騎菊島」活動，將在6月3日在嗨鼠地景藝術地標登場，車友沿途可欣賞白沙與西嶼鄉2地的景點

「澎湖跳島101K自行車活動 （101 HoppingBike）」，則安排在9月28日登場，賽事規劃有「挑戰組101公里」以及「休閒組22公里」，歡迎報名來挑戰，沿途與終點還有的澎湖特色名產與風味美食供品嚐。

澎管處指出，澎湖島嶼景點極具特色與魅力，規劃完善的自行車遊憩服務設施，形塑全年澎湖騎乘自行車旅遊意象，藉由慢速與深度的體驗，吸引遊客來澎湖觀光，帶動觀光的發展。

景點 澎湖 自行車

延伸閱讀

澎湖東吉民生垃圾半年未清 府會考察縣長允諾解決

山海交流 新北插角森林實小、澎湖風櫃國小淨灘

台版聖托里尼！朝聖花火節也別忘了 澎湖「異國風秘境」曝光 經典「白色系建築+碧海藍天」復刻必拍

基隆河河岸風光巡禮 大坑溪自行車橋開放通行

相關新聞

川普擬砍處方藥價 IRPMA憂：新藥輸台「去優先化」現象

美國總統川普預計將簽署行政命令，將大幅降低美國處方藥和藥品價格達30%至80%。開發性製藥研究協會（IRPMA）表示，川...

逐日升溫暖如夏！明西半部溫差達10度 周五雷雨再擴大

未來1周天氣穩定，溫度暖如夏，中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨偏涼，白天回暖，西半部溫差達10度以上，周五至下周一午...

比軍公教加薪3%還多 南投醫院幫護師調薪達16%

今天是國際護理師節，為感謝護理人員辛勞，衛生福利部南投醫院贈送全院逾300名護理人員蛋糕、禮券及無線吸塵器等禮物，更宣布...

川普新政策讓藥價大漲？專家：小心全球骨牌效應一起漲

川普大喊「藥價將降30%至80%」以降低美國處方藥成本，各界憂心全球連鎖反應，尤其是藥廠，除調降美國藥品價格，未來恐將重...

適用範圍限縮閒置鹽田漁塭 紅樹林減碳方法學通過初審

環境部今天召開「紅樹林植林溫室氣體減量方法草案」第3次審查會。本案在經過委員討論，適用條件從原本的海岸，限縮為閒置鹽田、...

端午連假90條國道客運票價6折 雙鐵加開236班助疏運

今年端午連假自5月30日至6月1日共3天，交通部原規畫春節、清明、中秋等3大節日，客運提供6折優惠，今年端午擴大辦理，另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。