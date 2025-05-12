川普新政策讓藥價大漲？專家：小心全球骨牌效應一起漲

川普大喊「藥價將降30%至80%」以降低美國處方藥成本，各界憂心全球連鎖反應，尤其是藥廠，除調降美國藥品價格，未來恐將重新調整全球藥價結構。台灣藥品行銷暨管理協會理事長張博勝表示，新藥的藥價一定會提高，民眾要做好心理準備。

張博勝指出，美國藥價長期居高不下，平均為其他國家的3倍，川普祭出新政策，美國將不再接受比其他國家高得多的藥價。他認為，美國市場在國際大藥廠占比達50至60%，藥廠若不願讓利給美國，就得將其他國家的藥價一併拉高，藉此抬高美國的參考價格基準，避免整體營收下滑。

「國際藥廠絕對不想失去美國這個大客戶。」張博勝說，藥廠為了公平起見，勢必會重新調整全球藥價結構，各國藥價可能會上漲。他強調，已經有歐洲藥廠提出要提高歐盟的藥價，「藥廠邊走邊看，但絕不會等川普的政策實施一陣子後才宣布調整策略，且動作絕不會太慢。」

張博勝說，國際藥廠可能調高在台售價，若美國藥價以其他國家作為對照參考，藥廠為避免壓低美國市場價格，勢必會重新調整全球藥價結構。這也表示，台灣原本以較低價格取得的原廠藥物，其售價可能被「向上調整」，以避免拉低整體的「全球最低價」。

另外，若藥廠要求提高藥品售價，而我國健保署無法相應調升健保給付價格，國際藥廠恐選擇退出健保體系、甚至下市，導致民眾無法取得部分重要藥品。或是健保署被迫重新檢討藥價與給付標準，使整體藥費支出上升，進一步加重健保財務壓力。

「雖然川普這項新政策的細節還沒出來，但藥廠已經在觀望。」張博勝說，如果新藥進不來，患者能使用新藥的時間延後、新藥納入健保的時程被延後，最大的影響是急重難罕用藥族群。

川普的藥價政策初衷在於壓低美國藥價，卻可能引發「全球藥價同步上漲」的骨牌效應，張博勝說，台灣勢必無法置身事外。他認為，政府應該重新調整醫療、藥價占國內GDP比率不到1%，「跟日韓實在相差太多。」