適用範圍限縮閒置鹽田漁塭 紅樹林減碳方法學通過初審

環境部今天召開「紅樹林植林溫室氣體減量方法草案」第3次審查會。本案在經過委員討論，適用條件從原本的海岸，限縮為閒置鹽田、漁塭與廢棄埤塘等，決議補正通過初審，並送審議會審查。

根據農業部和海委會提送環境部的紅樹林藍碳方法學適用條件顯示，本方法學適用範圍為過去2年內無產業活動的海岸人為濕地，如閒置鹽田、閒置魚塭，且周遭50公里內曾有紅樹林分布的生長棲地。專案申請面積則參照本土其他碳匯方法學，訂定最小面積0.1公頃，且經過試算，碳吸存量仍可達4.7噸到9.2噸。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰化縣現存紅樹林皆人為種植，早於1983年芳苑海堤旁種植3.227公頃水筆仔、海茄苳與五梨跤，功能為恢復生態景觀，但如今分布範圍超過200公頃以上，且深入內陸長達3.5公里以上，包括舊濁水溪及後港溪，其中以海茄苳擴張最快，已成為彰化海岸環境災難。

中興大學生命科學系教授施習德表示，紅樹林在台灣多數地區並非當地原生物種，台灣沿海紅樹林的大規模分布，多為光復後大量引種的結果，主張紅樹林可「海漂」自然擴散的說法忽略定殖所需的海流、潮汐與底質等環境條件，且台灣與中國大陸福建物種具分布差異，過去台南也曾自菲律賓引入已滅絕的紅茄苳、細蕊紅樹等物種，當年農委會即表達反對，反映主管機關早已意識到外來物種或族群的生態風險。

計畫主持人、中興大學終身特聘教授林幸助強調，紅樹林不是外來種，外來種也不等於入侵種，早在2.9萬年前紅樹林就已經在台灣，北台灣也屬於紅樹林極度瀕危的區域，如果還要砍紅樹林真的令人憂慮。

有審查委員指出，方法學不只是科學問題，還有重要的管理問題，如果方法學定義不嚴謹就會有人開始鑽漏洞，應該先在適用範圍內做好外溢管制，如果先做閒置鹽田和魚塭，難道大家還會抗議？

另有委員指出，方法學必須要考慮適用條件，若是選在閒置鹽田或閒置魚塭等較封閉空間，那很多質疑的問題就可以被解決。

農業部資源永續利用司長莊老達指出，大家擔憂紅樹林會外溢到其他區域，因此會訂定邊界，並建議監測外溢的範圍，一旦超出範圍又沒有移除就拿不到減量額度。

在經過3個多小時討論下，林幸助最後同意適用範圍限縮為閒置鹽田、閒置漁塭及廢棄埤塘；海委會副主委黃向文承諾，就算企業用這個方法學來申請自願減量計畫，也一樣要通過審查，而非任意適用。 最後在審查委員要求補充修正，以及清楚界定適用的埤塘下，本案決議送審議會審查。