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逐日升溫暖如夏！明西半部溫差達10度 周五雷雨再擴大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天清晨偏涼低溫僅18度，白天回暖高溫上看33度，西半部溫差達10度以上，周五至下周一午後降雨範圍擴大，預計下一波鋒面將於下周二抵達台灣北部海面，屆時北部降雨再增多。聯合報系資料照片
明天清晨偏涼低溫僅18度，白天回暖高溫上看33度，西半部溫差達10度以上，周五至下周一午後降雨範圍擴大，預計下一波鋒面將於下周二抵達台灣北部海面，屆時北部降雨再增多。聯合報系資料照片

未來1周天氣穩定，溫度暖如夏，中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨偏涼，白天回暖，西半部溫差達10度以上，周五至下周一午後降雨範圍擴大，預計下一波鋒面將於下周二抵達台灣北部海面，屆時北部降雨再增多。

林定宜說，明（13日）環境風場為東風，僅迎風面的基隆北海岸、東半部有零星短暫降雨，午後山區有局部短暫陣雨；周三、周四（14、15日）環境風場轉為東南風，東南部、恆春半島有零星降雨，午後山區有局部短陣雨，其中，周三東北部也有零星短暫陣雨。

周五至下周一（16至19日）環境偏南風及西南風，僅恆春半島有零星短暫陣雨，但午後雨區擴大，北部、東北部、東部、其他山區都要注意短暫雷陣雨；此外，周三至周五（14至16日）夜晚、清晨金馬地區有低雲或霧，民眾需多留意。

林定宜表示，下波鋒面預估於下周二、下周三（20、21日）抵達台灣北部海面，屆時水氣將增多，北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣，午後東部、其他山區也會有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，林定宜指出，未來1周逐日回溫，明天北部、東北部清晨較涼僅18至22度，白天西半部高溫回升到31至33度，日夜溫差達10度，東半部高溫約28、29度。

周五至下周一南部高溫上看34度，近山區或河谷溫度更高，下周一東南部受到沈降作用影響，將有出現焚風的機率，需留意36度以上高溫。

恆春 高溫

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