花蓮強震衝擊 女星深入山區看見「貧者越貧」

403花蓮地震是台灣25年來最強震，事發已滿週年，台灣世界展望會年度雙代言人張艾嘉和陳庭妮深入山區，看見「貧者越貧」多重困境，呼籲外界付諸行動，支持長期災後培力。

花蓮外海2024年4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，這場地震造成嚴重傷亡，許多房屋倒塌或半倒，道路、橋梁等設施受損，中橫、蘇花災情慘重。

演員張艾嘉和陳庭妮今天出席第36屆「飢餓三十－搶救奮力生存的孩子」記者會，分享今年4月探訪花蓮，關心震災後經濟弱勢家庭。張艾嘉提到，花蓮位處許多天災的第一線，這趟行程拜訪隔代家庭的祖孫及多重困境的龍龍家，目睹天災衝擊下深陷「貧者越貧」的困境。

張艾嘉、陳庭妮和社工一起探視龍龍家，嚴重痛風的龍龍爸和身心障礙的龍龍媽盡心盡力守著家，合力照顧發展遲緩和語言障礙的龍龍，但震災差點震垮了木板搭蓋的家。「我多年來就像捐款人的眼睛」，張艾嘉說，展望會社工員堅持在前線工作，他們的工作需要受到長期支持和關懷。

今年飢餓三十以「搶救奮力生存的孩子」為主題，剝奪健康及生存，不僅來自戰爭衝突或天災，更受貧窮和環境匱乏所影響。舞蹈班是震後兒少心理紓壓方案之一，陳庭妮赴花蓮時曾與孩子們以舞會友，她說，孩子清澈眼神需要被守護，希望為孩子種下善的種子，有一天可以發芽。

張艾嘉和陳庭妮今天在記者會上更展示親手做的咖啡麻布收納袋，這是和崇德曉曉工作室的媽媽們一起縫製的成果。張艾嘉說，403強震造成崇德的交通坍方，影響當地民生經濟，但媽媽們有了自立的能力，生計沒有受到太大影響。

台灣世界展望會去年國內急難救助、防減災宣導及花蓮地震救援與重建工作，服務4萬3000人次，全球支持99項人道救援計畫，幫助1300萬人從災難中復原。張艾嘉和陳庭妮共同呼籲民眾支持國內外緊急救援需求，全球遭受天災、衝突等造成難民人數突破新高，急需民眾合力關懷。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，403花蓮地震是台灣25年來最強震，展望會緊急救援後開啟3年計畫，從兒童關懷中心及短期修繕、中長期災後生計衝擊和災後兒少心理重建的漫漫長路，需要社工員長期用生命陪伴，呼籲民眾響應人道救援，搶救動亂世界裡奮力生存的孩子。