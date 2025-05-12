比軍公教加薪3%還多 南投醫院幫護師調薪達16%

今天是國際護理師節，為感謝護理人員辛勞，衛生福利部南投醫院贈送全院逾300名護理人員蛋糕、禮券及無線吸塵器等禮物，更宣布全院員工加薪，其中護理人員平均調薪幅度高達16%，遠高於公務員調薪的3%。盼激勵護理人員士氣。

部立南投醫院指出，5月12日是國際護理師節，該院近日舉辦一系列的護師節活動，包含親子繪畫、社區癌症防治推廣，以及護理師、照服員、護佐及病房書記等人員表揚等，院長洪弘昌院長也親自到場頒獎，感謝護理相關人員的辛苦。

南投醫院更為全院約320名護理人員準備蛋糕、無線吸塵器等，並提供每人2500元禮券，作為護師節禮物；院長洪弘昌更宣布要幫全院員工加薪，其中護理人員平均調薪幅度更高達16%，遠高於公務人員調薪的3%。

洪弘昌說，南投醫院相當重視員工福利及工作環境，而提高院內人員的待遇，是最實際的行動，其中護理人員平均調薪幅度高達16%，代表醫院感謝醫護人員的付出，以及對護理專業照護價值的重視，也能激勵護理人員的士氣。