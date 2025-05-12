比軍公教加薪3%還多 南投醫院幫護師調薪達16%
今天是國際護理師節，為感謝護理人員辛勞，衛生福利部南投醫院贈送全院逾300名護理人員蛋糕、禮券及無線吸塵器等禮物，更宣布全院員工加薪，其中護理人員平均調薪幅度高達16%，遠高於公務員調薪的3%。盼激勵護理人員士氣。
部立南投醫院指出，5月12日是國際護理師節，該院近日舉辦一系列的護師節活動，包含親子繪畫、社區癌症防治推廣，以及護理師、照服員、護佐及病房書記等人員表揚等，院長洪弘昌院長也親自到場頒獎，感謝護理相關人員的辛苦。
南投醫院更為全院約320名護理人員準備蛋糕、無線吸塵器等，並提供每人2500元禮券，作為護師節禮物；院長洪弘昌更宣布要幫全院員工加薪，其中護理人員平均調薪幅度更高達16%，遠高於公務人員調薪的3%。
洪弘昌說，南投醫院相當重視員工福利及工作環境，而提高院內人員的待遇，是最實際的行動，其中護理人員平均調薪幅度高達16%，代表醫院感謝醫護人員的付出，以及對護理專業照護價值的重視，也能激勵護理人員的士氣。
南投醫院表示，此次護理人員的整體薪資提升，實際照顧護理師權益，盼能留任目前在院的專業護理人才，並吸引更多優秀護理人員，未來院方將持續推動各項激勵與成長制度，打造優質友善職場，進而確保病人照護品質及安全性。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言