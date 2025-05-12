端午連假90條國道客運票價6折 雙鐵加開236班助疏運

今年端午連假自5月30日至6月1日共3天，交通部原規畫春節、清明、中秋等3大節日，客運提供6折優惠，今年端午擴大辦理，另高鐵加開127班、台鐵109班，航空部分國內線提供1380架次共11萬3205個座位，其中離島管制航線共1194架次共10萬4395座位。

國道部分，連假期間，辦理匝道儀控、匝道封閉、開放路肩等措施，且每日0至5時全線暫停收費，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；另國5在5月31日至6月1日，每日下午1時至晚間6時實施北上高乘載管制。

高公局建議，西部國道用路人在南向尖峰時，於早上6時前或中午12時以後出發、北向尖峰時，在南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；另國5用路人在南向尖峰時，於早上5時前或下午5時以後出發、在北向尖峰時，早上9時前出發。

交通部政務次長陳彥伯今表示，繼今年春節及清明節連假獲得熱烈迴響，端午節假期疏運期間再次推出90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折、10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費或轉乘指定幸福巴士免費等優惠措施。

搭乘國道客運前往東部再加碼票價，在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元或持國道客運購票證明租車再享優惠。

陳彥伯指出，今年春節國道客運首次祭出最大優惠6折，日均運量12.2萬人次，較2024年春節日均運量11.7萬人次，成長5％，今年清明假期持續採6折優惠，日均15.2萬人次，比今年春節再增加，顯見6折優惠措施對公共運輸有很大助益。

交通部政務次長伍勝園補充，端午雙鐵疏運期，高鐵自5月28日至6月2日，加開127班，包含南下58班、北上69班，共計6天提供1062班次；台鐵5月29日至6月2日，共計5天，疏運期間全線加開各級列車總計109列次，包含西線43列次、東線55列次、南迴線11列次，並加開東線實名制列車、縣府返鄉（工）專車、南北半環跨線自強號列車、西線直達自強號列車，以及EMU900區間快車等。

航空部分，交通部常務次長林國顯說，疏運期間國內線共計提供1380架次、共11萬3205座位，其中離島管制航線計1304架次，10萬6485座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；另桃園機場預估每日航班約687至733架次，每日約13.4萬至14萬人次，建議出國旅客提早抵達機場辦理報到手續。