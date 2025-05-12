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端午連假 客運祭6折優惠、雙鐵加開班次疏運

中央社／ 台北12日電

今年端午節有3天連假，疏運期從5月29日到6月2日，其中國道客運將祭出6折優惠；台鐵疏運期間加開109班次；高鐵28日到6月2日加開127班次。

端午3天連假從5月30日到6月1日，交通部次長陳彥伯今天在「白沙屯媽祖進香活動疏運成果暨114年端午節連假疏運措施」記者會中表示，端午疏運期間為5月29日到6月2日。

交通部說，已請各疏運單位備妥疏運計畫，完成運能整備，並落實設備實施安全檢查。

在國道方面，交通部說，連假期間將有匝道儀控、匝道封閉、開放路肩等措施，且實施每天凌晨0時到清晨5時全線暫停收費，以及國3新竹系統到燕巢系統採單一費率再8折收費。

交通部說，建議西部國道用路人在南向尖峰時，於早上6時前或中午12時以後出發、北向尖峰時，在南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；另國5用路人在南向尖峰時，於早上5時前或下午5時以後出發、在北向尖峰時，早上9時前出發。

省道方面，交通部說，在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行；台61線西濱快速公路封閉封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、台61線竹1路口及竹北新港三街路口，並實施時段性封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路口、竹南垃圾掩埋場、大山腳等6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

交通部說，端午節假期疏運期間（5月29日到6月1日）再次推出90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費或轉乘指定幸福巴士免費等優惠措施。

雙鐵部分，交通部表示，台灣高鐵從5月28日至6月2日共加開127班次列車；台鐵在疏運期間全線加開各級列車總計109列次。

交通部指出，疏運期間，航空國內線提供1380架次、11萬3205座位，其中離島管制航線計1194架次，10萬4395座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；桃園機場預估每日航班約687到733架次，每日約13.4萬到14萬人次，建議出國旅客提早抵達機場辦理報到手續。

交通部表示，疏運期間，台灣本島與離島間9條航線，規劃987航次，提供22萬8444人次運能運能；另金馬小三通於疏運期間規劃180航次，提供4萬8080人次運能。

另外，交通部說，即日起至10月31日止，使用電子票證（含行動支付）搭乘79條台灣好行路線享半價優惠（花蓮地區台灣好行路線免費），81條台灣觀巴套裝旅遊行程享3折或2人同行一人免費等優惠。

交通部 國道客運 連假

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