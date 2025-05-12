影／1場槍擊案2個媽媽的痛 莊嘉慧母親盼：還我健康女兒

26年前的一場槍擊案，造成2位媽媽永遠的傷痛和不願觸碰的母親節，這對母女今天在台中慈濟醫院活動中同場出席；中槍至今成植物人莊嘉慧坐輪椅，媽媽熊玉蘭在女兒耳邊輕聲說「生日快樂」。熊玉蘭說，她多年來心願，只希望還她健康女兒，她丈夫病逝前仍無法看到此願望達成。

1999年6月5日上午11點20分，2名戴安全帽、口罩的蒙面歹徒，到台中廣三SOGO百貨持衝鋒槍向一樓門口掃射43槍，流彈波及一旁23歲的孕婦莊嘉慧，母女一度嚴重命危，女嬰出生後無法自行呼吸而夭折，母親莊嘉慧成植物人；她還來不及見出生女兒一面。

警方認為槍擊案與當時廣三集團總裁曾正仁因廣三超貸案所引起的財務糾紛有關。曾正仁曾對莊嘉慧家屬賠償了700萬元，但在2004年，他因廣三超貸案中的背信罪被判刑11年，判決後棄保潛逃至中國。此案今未有實質進展。

莊嘉慧至今仍是植物人，2018年5月12日，因為照顧19年的父母無力負擔，莊嘉慧被送往台中慈濟醫院附設護理之家。

犯保協會1999年成立之初，服務的第1件就是台中廣三SOGO槍擊案，孕婦莊嘉慧身受重傷後躺臥病床，家庭面臨長期照顧的壓力與負荷，2018年，時任犯保協會台中分會主任委員林坤賢律師的媒合協助下，入住台中慈濟護理之家接受照顧至今。

犯保協會與慈濟基金會今天下午3時，在台中慈濟醫院合辦重傷被害人服務成果發表，昨天是母親節，後天是莊嘉慧的生日，犯保協會與台中慈濟醫院安排溫馨慶生活動，讓莊母為輪椅上女兒切生日蛋糕，也祝福她母親節快樂，感恩莊母26年來的辛苦付出。

莊嘉慧今天由護理師推著輪椅出現，輪椅後方掛著氧氣瓶，母親熊玉蘭看到女兒立即上前，她溫柔撫著女兒的臉，開心說「今天氣色很好」，她在女兒耳邊輕聲祝女兒生日快樂，高興之餘仍有些感慨，莊嘉慧已26年沒親自對媽媽說「母親節快樂」。

熊玉蘭表示，26年前女兒無辜中槍時23歲，正值人生黃金歲月，剛結婚懷有女兒，豐富人生正要開始就被迫停止，剛開始，她與丈夫都很難接受，無法走出傷痛，她身心都受影響，丈夫很多話藏心裡，最後悶出病，癌症病逝。

熊玉蘭說，她慢慢走出傷痛，女兒後來被安排到台中慈濟醫院護理之家，她常探視，如果久未探視，看到女兒時她會臉部表情激動，似乎在唸著「為何這麼久沒來看我」，她每次和女兒談起小時候的事，女兒的表情都會激動點，似乎意識中仍記得她眼前的是最親的親人，只是想不起是誰。