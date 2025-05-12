盼降低美國藥價…川普推動最惠國政策 學者：影響新藥、癌藥

川普欲推動美國藥價「最惠國政策」，將降低處方藥與藥品價格，幅度達30%至80%。這項政策，將讓全球藥品市場迎來一場震盪，各國藥廠、健保體系、藥價政策者感受到壓力。台大醫學院臨床藥學研究所教授沈麗娟表示，川普高喊降藥價，目前還很難預判情勢，但是對新藥確實影響很大。

沈麗娟說，美國許多藥品的價格是台灣10倍以上，但美國醫療體系非常複雜，涵蓋服務供給系統、醫藥器材、健康保險、政府管制系統等，同一項服務在不同醫院的收費可能差異極大，這是美國人在醫療保健上花費超過了其它國家的主要原因。

長期以來，美國藥價居高不下，川普「最惠國政策」的目的是降低國內藥品價格，減輕民眾的醫療負擔。沈麗娟指出，台灣與美國的消費市場不一樣，新政策對台灣的最大衝擊將是新藥、癌症藥物。她認為，台灣對於進口藥品本是零關稅，預估進口暫時不會受影響。

針對這一波藥價動盪趨勢，沈麗娟表示，學名藥在台灣市場銷售仍好，且我國學名藥來源不只美國，國內學名藥業者將可能受益。對於川普提出政策，「我認為還需要觀察一段時間，畢竟世界各國是否會跟著一起調整，對台灣的影響牽涉許多變數。」她說。

沈麗娟指出，近期新台幣匯率持續走強，也牽動台灣進出口產業，政府應藉此機會進行學名藥的政策調整，降低對特定國家藥物的依賴程度，把影響降到最低。