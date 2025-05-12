護理人力吃緊...恩主公醫院「三大投資計畫」 逾3億強化教育、AI照護

全台護理人力面臨嚴峻挑戰，恩主公醫院在國際護師節辦「114年護師節大會」，表揚超過40名優秀護理人員外，也宣布3項總投入逾3億元的重要改革計畫，涵蓋公費專班、國際人才培訓及AI智慧照護。

恩主公醫院院長黃信彰強調，醫師固然主導醫療決策，但真正日以繼夜陪伴病患、落實全人照護的，是第一線的護理師，他也對護理人員打氣，「這份工作是有意義的，我們一起努力，把照顧做得更溫暖。」

活動邀請到三峽區區長施玉祥、三峽警分局長劉文雄、新生醫專與長庚科技大學代表到場，並播放來自越南E Hospital的祝賀影片。該院與恩主公簽署合作備忘錄，由台方協助培訓護理人才，7月將展開第二梯次交流，落實國際合作。

為穩定基層護理人力，恩主公醫院表示，自112年起與新生醫專合作成立全台首個「護理公費專班」，每名學生可獲60萬元獎助金，五年培育近200名學員，投資已逾億元。院方也延伸至國中階段招生，實踐「在地培育、在地服務」理念。

除本地人才培育，院方亦推動「外籍學生實習就學制度」，目前招募24名來自菲律賓、緬甸等地的學生，採3個月就學、3個月實作輪替模式，三年投資金額預估1600萬元。護理部主任蔡玟純指出，緬甸地震後，醫院即時啟動關懷系統聯繫學生家屬，體現醫療人文與國際責任感。

面對醫療數位化浪潮，恩主公醫院表示，已啟動AI智慧照護計畫，導入生成式AI技術應用於排班、文書與決策支援等環節，打造更有效率的照護環境，相關投資同樣突破億元，為未來智慧醫療打下基礎。

根據考選部資料，114年2月護理師考照通過率僅16％，創歷年新低，反映出護理人才補足困難。恩主公醫院114年起全面調升護理人員薪資21％，提供3萬元健檢補助、北漂津貼、生育與托育補助等措施，有效提升職場吸引力，目前新進護理人員留任率已達95％，第三季預計新進50人，院方目標是「全數留任」。

大會中，共有超過40名院內外優秀護理人員獲獎，其中1名35年資深護理師及3名25年資深人員更獲選參與全國表揚典禮。另有兩人榮獲「新北市護理貢獻獎」，分別為致力推動結核病防治的組長許秀玉，以及參與腦中風照護品質提升的專科護理師張怡苓。她們強調「陪伴與關懷比藥物更能療癒」，展現臨床實力與人文關懷的深度。

此外，包括護理師、照服員與助理員在內，共30名同仁獲院內票選表揚，3位醫師獲頒「友善工作夥伴獎」，肯定醫護間的協力默契，共築高品質照護環境。

為協助護理人員持續專業成長，恩主公醫院與長庚科大合作開設在職二技學分班，首屆將於8月開課，35人已報名參與。未來也規劃研究所學分班，支持中高階護理人才進修。