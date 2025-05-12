大媽捷運上霸2位博愛座「死不讓座」 阿伯霸氣搶位後續絕了

捷運列車「博愛座」問題常惹爭議，而台灣網路瘋傳1段影片，指台北捷運「博愛座（關愛座／優先座）」有大媽1人霸佔2個座位，擺出「死不讓座」姿態，其間有阿伯把大媽推開坐下，隨即觸發「博愛座擂台戰」，雙方腳來腳往爭持，旁邊的男學生亦露出無奈神情，最終要出動警察上車處理。

影片引來網友熱議，有人笑言「旁邊兩位男士超無奈」、「博愛座是給需要的人，不是打擂台的板凳」。也有不少網友批評大媽「霸位」行為，「哪來的巨嬰大媽」、「我真心覺得佔2個位子的人超不要臉」；不過亦有網友認為雙方行為都不當，「她不讓是道德問題，但老頭不能動手硬搶」。

台灣有女乘客於4月28日（星期一）在社交平台threads發布該段「捷運大媽阿伯博愛座MMA」影片，留言「這女的（大媽）真的是勇猛，死不讓座（佔2個座位）」。

大媽霸佔博愛座2座位 阿伯推開坐下爆衝突

影片長19秒，捷運車廂內有1名黑衣大媽坐在博愛座位置，打開雙腿霸佔2個座位，1名拖着行李箱的阿伯想坐下，於是用腳「頂開」大媽的腿，但被大媽踢箱「彈開」未能成功。現場傳出女聲表示「不要打架好啦」。

隨後阿伯趁大媽轉身拾東西，即時打開雙腿坐下反擊，大媽則拿着個人物品站起走出鏡頭。本以為大媽放棄爭位而離開，詎料下秒即回身猛踢阿伯雙腳中間位置，阿伯反應不及，其腳及行李箱都被踢開。

旁邊男學生舉右手防被波及

阿伯回過神後，連環伸腳想踢大媽，大媽則用猛砸背包反攻。雙方動作之大，坐在旁邊座位的男學生舉起右手抵擋，以防「殃及池魚」，現場傳出女聲「怎麼可以這樣？」。影片最後大媽離開鏡頭，車廂稍稍回復平靜。

警員接報上車處理

原PO補充，事發4月28日下午4點50分左右，當時台北捷運駛到士林站附近，大媽與阿伯初時口角，後來演變成肢體衝突，最終有人通知捷運職員，列車駛到民權西路站時有2名警員上車處理。

網友看過影片議論紛紛，有人笑言「旁邊兩位男士超無奈」、「搭捷運送格鬥比賽，這個有包含在票價嗎？」、「博愛座是給需要的人，不是打擂台的板凳」。

網友批「巨嬰大媽」

也有不少網友批評大媽「霸位」行為，「哪來的巨嬰大媽」、「我真心覺得佔2個位子的人超不要臉」、「我看到這樣奇怪的女人，會躲遠遠的，我反倒奇怪這男的怎麼會想和女的坐？」、「見到不對的事，就要大家一起指責，這群人才不會因為大家的沈默，而變得更膽大妄為」。

不過亦有網友認為大媽與阿伯都行為不當，「她不讓是道德問題，但老頭不能動手硬搶」、「一個佔2位、一個硬要坐。也是逗趣」、「兩個都有問題，都有動手互搶」。

延伸閱讀：

鐵路阿婆逼年輕人讓博愛座+搶手機：我70歲！ 仙氣女車長神招KO

夫婦抱起BB捷運上逼讓座：沒素質！ 女乘客神回應反擊獲激讚

文章授權轉載自《香港01》