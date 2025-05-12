影／紅樹林植林減碳？環團批假復育空種碳

捷運列車「博愛座」問題常惹爭議，而台灣網路瘋傳1段影片，指台北捷運「博愛座（關愛座／優先座）」有大媽1人霸佔2個座位，擺出「死不讓座」姿態，其間有阿伯把大媽推開坐下，隨即觸發「博愛座擂台戰」，雙方腳來腳往爭持，旁邊的男學生亦露出無奈神情，最終要出動警察上車處理。

2025-05-12 15:12