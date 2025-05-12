影／紅樹林植林減碳？環團批假復育空種碳
環境部今天召開「紅樹林植林溫室氣體減量方法草案」第3次審查會。環團下午在環境部前舉行「紅樹林植林減碳—假復育空種碳」記者會，表示此草案爭議極大，若倉促通過，將可能誤導企業投入錯誤策略，反而造成對生物多樣性與原生棲地的傷害。
環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展說明，紅樹林植林涉及的基地定義模糊、監管與補救機制不足，潛藏紅樹林擴散風險，急需更嚴謹的專家審議與政策環評程序。並指出ESG不能毀生態，自願減量方法學、取得減量額度是為了成本有效、彈性，有助於淨零，「過程」與「結果」都很重要，自然解方重要，但地面光電林、農、漁三殺，遍地開花的慘況不能重蹈覆轍。更何況，紅樹林會「走路」，比光電板問題更大。
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