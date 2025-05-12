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突破在宅照護限制 奇美醫引進攜帶式輸注器「用藥更靈活」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南一名60多歲患者被診斷出尿路感染，轉入在宅治療照護時，除透過抗生素控制感染外，搭配攜帶式輸注器進行24小時連續滴注式治療，男子約5天順利恢復健康，期間無需到院，更有效減少感染風險與照護負擔。圖／奇美醫院提供
台南一名60多歲患者被診斷出尿路感染，轉入在宅治療照護時，除透過抗生素控制感染外，搭配攜帶式輸注器進行24小時連續滴注式治療，男子約5天順利恢復健康，期間無需到院，更有效減少感染風險與照護負擔。圖／奇美醫院提供

在宅急症照護上路，但有時受限輸注設備，醫療團隊無法即時調整彈性，更恐增加抗藥性風險，因此，奇美醫院今年引進攜帶式輸注器，讓醫療團隊可依病人感染狀況靈活調整，精準治療並提升療效與感染控制品質。記者萬于甄／攝影
在宅急症照護上路，但有時受限輸注設備，醫療團隊無法即時調整彈性，更恐增加抗藥性風險，因此，奇美醫院今年引進攜帶式輸注器，讓醫療團隊可依病人感染狀況靈活調整，精準治療並提升療效與感染控制品質。記者萬于甄／攝影

在宅急症照護上路，但有時受限輸注設備，針對需注射抗生素患者，醫療團隊多半只能使用每天1次的強效抗生素，缺乏即時調整彈性，更會增加抗藥性風險奇美醫院今年引進攜帶式輸注器，讓醫療團隊可依病人感染狀況靈活調整，今由奇美醫院整合醫療中心主任黃建程分享案例。

台南一名60多歲男子因高燒送醫被診斷出尿路感染，轉入在宅治療照護初期，透過廣效型抗生素控制感染後調整用藥，並搭配攜帶式輸注器進行24小時連續滴注式治療，男子約5天順利恢復健康，期間無需到院，相較傳統治療方式恐需住院7天，有效減少感染風險與照護負擔。

奇美醫院院長林宏榮指出，過去在宅急症照護受限輸注設備，醫療團隊大多只能使用每天1次的強效抗生素，缺乏即時調整彈性，病情好轉卻無法即時換藥，導致增加抗藥性風險；攜帶式輸注器可進行24小時連續滴注的精準治療，讓醫療團隊依病人感染狀況調整，提升療效與感染控制品質。

急診醫學部部長許建清也說，過去許多輕、中度感染病人即使病情穩定，因需持續靜脈施打抗生素而被迫留院，造成急診與病房人力與床位壓力沈重，如今，透過在宅急症照護及輸注器輔助下，病人在家就能完成靜脈抗生素治療，避免反覆返院，有效紓解急診與病房壓力。

感染科主任湯宏仁提到，抗生素治療要兼顧藥效與避免抗藥性風險，相較於傳統每天僅注射1次的抗生素療程，24小時持續滴注抗生素的方式，可以維持藥物血中濃度穩定，有效提升治療成功率。

奇美醫院表示，後續將引進攜帶式輸注系統，具備可調整流速與多模式給藥功能，適用於更多元的治療需求，讓攜帶式輸注器與攜帶式輸注系統雙軌併行，進一步擴展在宅治療彈性，使病人在家中也能接受更完整、個人化的照護方案。

團隊 奇美醫院 抗生素 風險

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