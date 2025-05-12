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進口草莓農藥殘留違規 知名超市上榜

中央社／ 台北12日電

食藥署今天公布最新市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，這次MiaC’bon、微風、LOPIA等3家知名超市品牌上榜，違規品項都是進口草莓，供應商分別被裁罰新台幣6萬到24萬元不等。

生鮮蔬果是民眾日常，衛生福利部食品藥物管理署與地方政府衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，1到2月監測結果今天公布。

根據食藥署公布資訊，這次總計抽驗716件農產品進行農藥殘留檢驗，檢驗結果614件符合規定、合格率85.8%。另有102件不符合規定農產品，其中95件屬高風險農產品。

食藥署公布，多名業者因進口草莓被檢出農藥殘留違規上榜，其中不乏知名店家。新北市MiaC’bon（永和比漾店）的「草莓」，檢出不得檢出的農藥阿納寧0.06ppm。

食藥署統計，台北市Breeze Super（微風超市）的「草莓」檢出賽果培0.09ppm（不符使用規定）、亞派占1.26ppm（不得檢出）、Norflurazon 0.31ppm（不得檢出）、因得克 0.10ppm （不符使用規定）；桃園市LOPIA JC PARK（桃園春日店）的「草莓」檢出亞派占 0.44ppm （不得檢出）。

食藥署南區管理中心主任魏任廷接受媒體電訪說明，分別已針對供應商開罰6萬到24萬元不等罰鍰，其中Breeze Super（微風超市）的「草莓」供應商千和水果有限公司因一年內有再次違規紀錄，所以加重處罰，是這3家中開罰最重的1件。

食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果以水沖洗後，再去皮食用。

所謂高風險農產品，食藥署說明，為食藥署分析後市場端監測成果，並比對農業部源頭抽驗成果，篩選潛在高風險、高違規及高關注的蔬果農產品品項，納入監測品項擴大抽驗。

草莓 農藥殘留 食藥署

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