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知名超市草莓檢出農藥 Mia C'bon、LOPIA、微風全上榜

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署公布「114年1-2月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，知名超市草莓也上榜；圖為示意圖。本報資料照片
食藥署公布「114年1-2月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，知名超市草莓也上榜；圖為示意圖。本報資料照片

食藥署今天公布「114年1-2月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，總計抽驗716件農產品進行農藥殘留檢驗，檢驗結果614件符合規定（合格率85.8%），另有102件不符合規定、95件屬高風險農產品。其中，知名超市的草莓也上榜，食藥署已針對供應商開罰6至24萬元。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，今年與地方政府衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，共有102件不符合規定，其中包括遠百企業、大潤發、全聯、大買家等連鎖通路，主打引進國內外新鮮蔬食的Mia C'bon、LOPIA JC PARK、微風超市也被驗出草莓農藥違規。

魏任廷指出，Mia C'bon永和比漾店的進口草莓，依食安法第44條裁罰供應商「東和水果有限公司」6萬元。微風超市的進口草莓供應商「千和水果有限公司」，因一年內再次違規，且共被查出2項草莓含有農藥，併罰24萬元。LOPIA JC PARK桃園春日店的草莓也查出農藥殘留，裁罰「商田實業有限公司」6萬元。

這一批檢出農藥殘留違規或不符使用規定的名單，已由地方衛生局後續處辦中。食藥署表示，針對可溯源之國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理，另呼籲業者應遵守食品安全衛生管理法相關規定。

食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，提升農產品食用安全。令外，蔬菜清洗時，先以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

食藥署今天公布「114年1-2月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，共有102件不符合規定、95件屬高風險農產品。圖／食藥署提供
食藥署今天公布「114年1-2月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，共有102件不符合規定、95件屬高風險農產品。圖／食藥署提供

草莓 農藥殘留 食藥署

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