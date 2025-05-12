致敬白衣天使 北醫護理師謝宛諭：我們有讓人安心的力量

從事護理工作超過10年，北醫大附醫安寧病房護理師謝宛諭表示，考取護理師、護士執照後，曾待過頭頸部癌症病房、急診，一直到現在的安寧病房，她認為，護理師有的不是知識，而是讓人安心的力量，甚至是安撫照顧一整個家庭。

為什麼會投入護理領域？「我覺得護士姐姐很帥。」她回憶，小時候常發燒住院，有一次跟姊姊在病房玩的時候，結果點滴管內都是回流血液，嚇壞全家人。結果護理師一來，三兩下就把血沖回去，這個舉動深深烙印在謝宛諭腦海，希望長大也能成為某個領域的專業人士。

後來進了護理系，除了課本上的知識，喜歡與人談話、互動的工作內容，護理剛剛好都有。謝宛諭說，剛踏入職場時，輪班真的很累，但因為小時候住院的經驗，知道病人的苦悶，所以把吃苦當吃補，每當看到病人康復出院，就會感到有欣慰、成就感。

如今，安寧病房的工作是讓生死兩相安，病人善終、家人安心說再見，她坦言，雖然身心承受很大的壓力，但每當服務完一位個案，家屬微笑接受病況，以及病人臨終前安詳的模樣，就像翻轉了社會對安寧病房是「等死」的刻板印象。她說，曾有家屬感恩回饋：「這裡是爸爸最後一個家。」

她分享，從頭頸部癌症病房、急診到現職，職涯曾中斷，「我並不是想逃離護理界，而是想休息，所以曾到澳洲打工遊學，也到日本進修一年，學習跟公共衛生相關的課程，以及失智症照護。」謝宛諭表示，日本即便是機構單位，對住民的照護也非常全面，所以後來選擇安寧照護領域。

台灣面臨「超高齡」挑戰，醫療體系一定會有缺工問題，面對大環境的改變，謝宛諭說，「能賺錢是理性的分析，但感性一點，這是我可以發光的工作。」她認為，自己是因為喜歡幫助病人，才進入護理的領域；護理本身不是不好的職業，醫護更是專業的合作。