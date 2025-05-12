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土石方管理不足 大甲溪光明抽蓄水力計畫補正再審

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
有關大甲溪光明抽蓄水力發電計畫將進行二階環評專案小組初審，環評委員認為應加強環境保護減輕對策，以及補充隧道爆破與開鑿工程衍生的衝擊減輕對策，以及加強土石方管理計畫下，建議補正再審。圖／取自環評書件系統
有關大甲溪光明抽蓄水力發電計畫將進行二階環評專案小組初審，環評委員認為應加強環境保護減輕對策，以及補充隧道爆破與開鑿工程衍生的衝擊減輕對策，以及加強土石方管理計畫下，建議補正再審。圖／取自環評書件系統

環境部今天舉辦「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫將進行二階環評專案小組初審」會議，本案在環評委員認為應加強環境保護減輕對策，以及補充隧道爆破與開鑿工程衍生的噪音、振動對鄰近區域動物生態的減輕對策下，以及加強土石方管理計畫下，建議補正再審。

大甲溪光明抽蓄水力發電計畫的開發單位為台電公司，目的事業主管機關為經濟部，本案規畫利用既有大甲溪德基水庫為上池，谷關水庫為下池，搭配新建1條長約10.6公里的頭水隧道（含壓力鋼管及平壓塔），以及設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量610MW以下，總工期估約10年。

台電表示，因應國家能源政策推動再生能源，建置儲能系統以維持電網穩定供電，達到再生能源極大化，且本案利用既有德基及谷關水庫作為上、下池，只需新增抽蓄水路及發電機組。而兩水庫間進行抽蓄操作，形成內循環，不涉及大甲溪河道水流變動。

針對環評委員提出部分工程設施涉及山崩及地滑地質敏感區，台電表示，設施多為地下化，對地形地貌影響輕微，評估地質條件對水路隧道開發無相互影響。

斷層部分，武陵斷層、青山斷層、E斷層、G斷層、H斷層等皆非活動斷層；邊坡穩定影響評估部分，於一般、地震及暴雨等3種情境下的邊坡穩定分析結果也均屬安全。

鑽炸作業影響評估部分，參考中國大陸、瑞典、美國、德國、瑞士及蘇聯的爆破振動安全標準，我國鑽炸施工的最大振動速度管制標準多訂為2.0cm/s，鑽炸作業噪音與振動對聚落均無影響。

環評委員表示，開發單位說土石場堆置場的大部分是碎石，但是泥沙去哪了？臨時汙水處理措施的汙泥又去哪了？應強化說明具體土石方管理計畫，包含土石堆置位置、量體、高度、期程、運輸路線等，並研提土方堆置場安全措施及減輕措施。

此外，因應極端情境如強降雨、地震等，施工期間抽蓄水路工程、隧道施工作業的逕流廢水及邊坡滑落對德基及谷關水庫淤積、區域水文地質一定會有影響，應提出研具體的環境保護對策及減輕措施。

本案在開發單位承諾提出土石方管理計畫、強化隧道工程的具體減輕措施並納入環境保護對策，以及加強與鄰近部落、社區及相關利害關係人等地溝通作業下，環委建議本案補正再審。

德基水庫 環評 谷關

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