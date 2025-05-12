釣魚摔斷腿 男子術後心跳驟停 豐原醫院搶救21天重生

一名42歲男性患者因釣魚意外摔斷右大腿骨，原以為只是單純骨折手術，卻在術後突發致命性心律不整，導致心跳驟停，衛福部豐原醫院醫療團隊啟動搶救機制，經心肺復甦術（CPR）與葉克膜（ECMO）支持，成功讓患者恢復生命跡象，經21天加護病房治療，已轉入普通病房，搶回一命。

患者清醒後，驚訝自己的醫療歷程，不敢相信自己竟曾一度徘徊在生死邊緣，一名護理師告訴患者「你遇到了不幸，但同時也很幸運，因為這裡的每一位醫護人員，都是你的貴人。」

護理師說，救回患者生命這一刻，自己更堅信，護理不只是醫療技術的展現，更是一種溫暖的陪伴，在緊急醫療的世界裡，每一次成功救治，不只是患者的重生，更是豐原醫院醫護團隊不懈努力的見證。

護理師表示，今天是護理師節，感念全台所有護理人員長年以來的辛勞與付出，也期望喚起社會大眾對護理專業更多的理解與尊重，當這分專業能被珍視，才能讓每一位護理師在堅持與熱情中繼續發光，讓護理的光芒持續照亮每一位需要被照顧的生命。