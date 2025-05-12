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賴總統：5年489億元健康台灣深耕計畫 導入智慧照顧

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統今天（12日）上午接見第27屆國家生技醫療品質獎獲獎醫護機構暨生醫產業代表，他表示，政府今年已經啟動5年489億元的健康台灣深耕計畫，其中一項重要工作就是要發展智慧科技醫療；盼透過導入智慧科技，協助臨床醫療優化醫療照顧流程與效率。

賴總統表示，感謝生策中心團隊，從1998年開始就結合政府、民間及醫療體系的力量，選拔具有國際水準的醫療團隊與產品予以表揚、協助與推廣；尤其要感謝董事長王金平率領具有崇高聲望的生醫領域專家學者，一起為台灣醫療服務技術與產品品質嚴格把關。

賴總統表示，得獎者也都努力以科技提升醫療服務。許多團隊無論是運用先進醫療儀器，還是AI智慧醫療、智慧護理、再生醫療等服務，都取得相當可觀的成果；像是獲得金獎的花蓮慈濟醫院，為糖尿病友開發「智能輔助護理與糖共舞」服務，不但達到病患血糖控制改善、醫療人員減輕負荷、醫院管理快速掌握的三贏成效，且發展出原住民語言智慧模型，突破傳統衛教語言障礙。

賴總統表示，政府今年已經啟動5年489億元「健康台灣深耕計畫」，其中一項重要工作就是要發展智慧科技醫療；希望透過導入智慧科技，協助臨床醫療優化醫療照顧流程與效率，讓醫療執業環境更好，提供民眾更精準、更便捷、個人化的健康照護服務。

賴總統表示，台灣幾年來不斷調整法規制度，包括2021年大幅修正生技醫藥產業發展條例，許多人關心的再生醫療法及再生醫療製劑條例也都在去年6月經立法院會三讀通過；為加快新興藥品、醫療器材以及保健營養食品的上市時程，政府也持續簡化審查程序，建置與國際調和的管理制度與臨床試驗環境，希望讓患者能夠獲得更好治療與照顧；相信只要政府與民間持續溝通、通力合作，不僅能提升人民健康，也將帶領台灣走在醫療創新的最前端，讓台灣生技醫療在國際舞台發光發熱。

團隊 生技

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