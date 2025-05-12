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亞洲青光眼學會十大影響力論文 呂大文AI預測獲金牌獎

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
亞洲青光眼學會在韓國首爾舉行，「2025視覺高峯會」今天頒發十大影響力論文，三總眼科部主任呂大文（中）與總醫師宗大欣（左）、蔡語謙（右）以「利用人工智能預測青光眼病人的視野變化」獲金牌獎。圖／呂大文提供
亞洲青光眼學會在韓國首爾舉行，「2025視覺高峯會」今天頒發十大影響力論文，三總眼科部主任呂大文（中）與總醫師宗大欣（左）、蔡語謙（右）以「利用人工智能預測青光眼病人的視野變化」獲金牌獎。圖／呂大文提供

亞洲青光眼學會目前在韓國首爾舉行，今天「2025視覺高峰會」頒發十大影響力論文，三總眼科主任呂大文與總醫師宗大欣、蔡語謙以「利用人工智能預測青光眼病人的視野變化」獲得金牌獎，大會主席現場宣布這是來自台灣的研究時，全場報以熱烈掌聲。

亞洲青光眼學會現場，全球近三百位眼科專家齊聚，聽到來自台灣的呂大文教授獲得金牌獎時，全場反應熱烈，紛紛向呂大文致敬。年輕醫師是眼科重要的生力軍，呂大文請共同作者蔡語謙代表上台領獎。

青光眼是全球導致永久失明的主要原因，呂大文一直致力青光眼研究與治療。 他在研究中指出，「標準自動視野檢查（Standard Automated Perimetry，SAP）」是青光眼治療中功能性評估的黃金標準，傳統深度學習方法大多著重於預測視野惡化或辨識缺損模式，但忽視青光眼發展過程中的區域特異性特徵。

為了填補這個空白，呂大文和陽明交大團隊開發了一個多標籤深度學習模型，用來評估長期視野數據並預測區域性惡化。研究分析1283名患者的2430隻眼睛，得到8245筆視野資料，平均追蹤逾七年，提供完整的視野惡化縱向資料。

呂大文說，人工智慧輔助方法可將預測結果與視神經區域對應，有助於及早偵測病程進展，協助臨床醫師個別化用藥並優化青光眼管理。

呂大文說，青光眼初期幾乎無症狀，但惡化速度如雪球效應，多數患者直到視野缺損、影響日常生活時才發現，此時視神經已受損，因此青光眼又被稱為「視力小偷」。青光眼非老年人的疾病，49歲以下年輕人罹患青光眼機率為29%，其中很多是500度以上高度近視者，有家族史、三高疾病也是高危險群。

患者 醫師 金牌

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